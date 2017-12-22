中国货币市场：流动性总量较高短期继续无忧，跨年供给稍增非银成本小降

路透上海12月22日 - 临近年末财政支出力度加大，中国央行周五暂停公开市场操作， 银行间市场年内流动性继续无忧。与上日相比，跨年资金供给稍增，非银机构以信用债为抵 押融资成本小降。 交易员指出，跨年供给的增加令市场情绪有所改善，但离理想状态尚远，还需要关注后 续财政投放和央行对年底前流动性的掌控力度。 上海一券商交易员称，与之前相比，“今天出跨年的人多了，价格也掉了点。如果押AA A的(信用债)，差不多7%-8%就能借到。” 她并解释到，今日跨年资金不再“秒杀”，说明市场心态已有所缓和。下周七天期回购 即可跨年而成为新的焦点，届时可关注价格走向。 央行稍早公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，临近年末财政支出力度加大， 对冲央行逆回购到期等因素后仍将推高银行体系流动性总量，今日不开展公开市场操作。 华南一银行交易员补充说，大型银行也渐渐开始提供跨年资金，只是总量还不算多。下 周需要看市场情况补上跨年资金缺口，目前心态不敢完全放松。 另外，近两日上交所14天期质押式回购成交基本在5%-6%之间，惟成交量不大，难以反 应真实的非银机构跨年供求，借鉴意义有限。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:45 今日(%) 上日(% 变动(bp) ) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.5665 2.6103 -4.38 七天 2.7442 2.8214 -7.72 14天 4.3674 4.5319 -16.45 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.0000 2.5900 +41.00 七天 5.7200 3.8950 +182.50 14天 5.6350 5.9250 -29.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.5800 2.6500 -7.00 七天 2.9000 3.1500 -25.00 14天 4.9000 5.0000 -10.00 Shibor 其中:隔夜 2.6120 2.6650 -5.30 七天 2.8670 2.8710 -0.40 三个月 4.8908 4.8676 +2.32 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)