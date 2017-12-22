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中国货币市场：流动性总量较高短期继续无忧，跨年供给稍增非银成本小降
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December 22, 2017 / 4:07 AM / 4 days ago

中国货币市场：流动性总量较高短期继续无忧，跨年供给稍增非银成本小降

3 分钟阅读

    路透上海12月22日 - 临近年末财政支出力度加大，中国央行周五暂停公开市场操作，
银行间市场年内流动性继续无忧。与上日相比，跨年资金供给稍增，非银机构以信用债为抵
押融资成本小降。
    
    交易员指出，跨年供给的增加令市场情绪有所改善，但离理想状态尚远，还需要关注后
续财政投放和央行对年底前流动性的掌控力度。
    
    上海一券商交易员称，与之前相比，“今天出跨年的人多了，价格也掉了点。如果押AA
A的(信用债)，差不多7%-8%就能借到。”
    
    她并解释到，今日跨年资金不再“秒杀”，说明市场心态已有所缓和。下周七天期回购
即可跨年而成为新的焦点，届时可关注价格走向。
    
    央行稍早公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，临近年末财政支出力度加大，
对冲央行逆回购到期等因素后仍将推高银行体系流动性总量，今日不开展公开市场操作。
    
    华南一银行交易员补充说，大型银行也渐渐开始提供跨年资金，只是总量还不算多。下
周需要看市场情况补上跨年资金缺口，目前心态不敢完全放松。
    
    另外，近两日上交所14天期质押式回购成交基本在5%-6%之间，惟成交量不大，难以反
应真实的非银机构跨年供求，借鉴意义有限。
    
    以下为主要货币市场利率报价: 
 北京时间11:45              今日(%)   上日(%  变动(bp)
                                        )     
 质押式回购加权平均利率                           
 其中:隔夜                   2.5665   2.6103      -4.38
                                              
     七天                    2.7442   2.8214      -7.72
                                              
     14天                    4.3674   4.5319     -16.45
                                              
 上海证交所质押式回购利率                              
 其中:隔夜                   3.0000   2.5900     +41.00
                                              
     七天                    5.7200   3.8950    +182.50
                                              
     14天                    5.6350   5.9250     -29.00
                                              
 回购定盘利率                                          
 其中:隔夜                   2.5800   2.6500      -7.00
                                              
     七天                    2.9000   3.1500     -25.00
                                              
     14天                    4.9000   5.0000     -10.00
                                              
 Shibor                                                
 其中:隔夜                   2.6120   2.6650      -5.30
                                              
     七天                    2.8670   2.8710      -0.40
                                              
    三个月                   4.8908   4.8676      +2.32
                                              
     备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)

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