中国货币市场：流动性整体收敛隔夜供给缩减，跨年利率飙升七天触及20%

路透北京12月27日 - 中国银行间市场周三资金面整体趋于收敛，隔夜供给亦显少，而 跨年资金价格则大幅飙升，非银机构受冲击尤其大，其七天品种融入利率已触及20%；交易 所质押回购利率亦跟随走高，七天以内资金利率均升至了15%以上，隔夜更是冲破16%。 交易员称，央行公开市场持续净回笼，加之银行机构年底考核压力从而导致资金供给缩 减，非银融入难度骤升。 华北一券商交易员说，“今天跨年（资金）要疯了，7天20%都抢，14天也15%，恐慌了 ，都没钱，跨年太紧张了。” 北京一基金交易员亦称，今日资金整体较前几日收敛，其中隔夜供给亦有所减少，央行 持续回笼资金，且城商行以下的存款类金融机构基本上都在忙着年底的各种考核指标，都在 调整资产，想放钱出来太难了。 中国央行周三公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，临近年末财政支出力度 加大，对冲逆回购到期等因素后仍将继续推高银行体系流动性总量，今日不开展公开市场操 作。这是央行连续第四日暂停操作，据此计算，公开市场单日净回笼400亿元。 “今天整个都有点紧了，我们现在也没平完（头寸），银行出的也很少，即便有出的价 格感觉也太高，下不了手...隔夜还好，但也没前两天那么松了。”华东一银行交易员说， “存单价格都这么高，一个月（同业存单利率）都飞到5.5%了，自己都要快完了，还借给谁 啊。” 她并表示，央行依然维持控总量的态度，而财政投放时点和规模均不平衡，所以剩余两 天资金大概率仍会进一步收敛，元旦后料将恢复平稳。 上海证交所质押式回购利率今日亦大涨，其中隔夜最高触及16.05%，七天 期最高14.69%。 前述华北的券商交易员对此解释称，“借不到跨年的，很多人就把跨年推迟了，起码先 平了，这导致了隔夜需求大增。而银行间借不到的，又转到交易所，所以交易所（资金）利 率也上来了。” 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.6526 2.5713 +8.13 七天 2.8050 2.9317 -12.67 14天 5.1146 4.9414 +17.32 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 15.1000 8.3600 +674.00 七天 14.1000 8.3450 +575.50 14天 8.9550 6.3050 +265.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.5700 2.5500 +2.00 七天 3.0000 2.8000 +20.00 14天 6.0000 4.6500 +135.00 Shibor 其中:隔夜 2.6660 2.5890 +7.70 七天 2.9050 2.8920 +1.30 三个月 4.9129 4.9090 +0.39 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)