中国货币市场：流动性稍改善仍偏紧，七天跨月资金供应紧俏

路透上海7月25日 - 中国银行间市场周二资金面稍显改善，但整体尚未脱紧平衡态势。 部分中小银行及非银机构仍现结构性紧张，此外七天回购今天已能跨月，需求较大而供应较 为紧俏，利率因此攀高。 交易员并指出，尽管流动性仍偏紧，公开市场今日逆回购仅对冲到期量，表明央行不紧 不松政策态度未改；不过临近月底，随着跨月需求逐渐得到满足，预计资金面整体压力将继 续缓和。 “还是有点紧张的，比昨天好点，但是钱贵的死去活来的，（隔夜和七天资金利率）都 在4%以上，跨月还有出5%的，”北京一保险机构交易员称。 北京一基金公司交易员谈到，今天跨月资金需求不少，不过银行出的不多，非银机构融 出的价格则普遍偏高。 华东一银行交易员表示，最近几天总体看流动性一天比一天有好转，之所以改善比较缓 慢，一方面是本月缴税的规模较大，市场消化其影响需要一定时日，此外市场情绪缓和也有 一个过程，“（缴税）出去的钱出去了，补起来也没那么快。” 她并称，从此前金融工作会议到昨天的政治局会议，都继续强调了稳健中性的货币政策 ，下半年央行对流动性的态度也不会有太大变化，资金面虽难免还有短期波动，但总体以稳 为主。 中国中共中央政治局周一召开会议指出，要深入紮实整治金融乱象，加强金融监管协调 ，并积极稳妥化解累积的地方政府债务风险，有效规范地方政府举债融资，坚决遏制隐性债 务增量。 中国央行公开市场今日进行总额1,400亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,000亿元 ，14天期400亿，利率继续持稳。据此计算，单日投放量完全对冲到期量。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:56 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.7160 2.7228 -0.68 七天 2.8460 2.8504 -0.44 14天 4.0688 4.0835 -1.47 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.8200 4.7550 6.50 七天 4.5900 4.4650 12.50 14天 4.2750 4.1500 12.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.7500 2.7000 5.00 七天 3.4400 3.2000 24.00 14天 4.1500 4.2000 -5.00 Shibor 其中:隔夜 2.7147 2.7080 0.67 七天 2.8490 2.8450 0.40 三个月 4.2540 4.2550 -0.10 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞； 审校 杨淑祯)