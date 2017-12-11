中国货币市场：税期将至资金供给收缩，跨年需求升温中流动性持续承压

路透上海12月11日 - 中国银行间市场周一资金面收紧，税期将至大行供给明显收缩， 部分股份制银行转为融入资金，隔夜资金利率较上周涨幅较大。此外进入12月中旬，跨年需 求也在不断增加，料在月底财政资金大规模投放前，流动性将持续承压。 交易员并指出，尽管年底资金面临不小考验，但在央行“削峰填谷”的调控基调下，流 动性出现过分异动的概率依旧有限，中下旬维持紧平衡可能是资金面的主要态势。 “今天紧的有点突然，大行出的少，隔夜已经3.5%了，上周还在3%以下。”北京一券商 交易员称。 北京一基金公司交易员表示，目前已来到月中，在缴税临近以及跨年需求升温的叠加影 响下，资金趋紧也属正常，随后流动性压力会进一步加大。 根据国家税务总局的办税日历，12月份申报缴纳增值税、消费税、所得税等税费种，申 报纳税的最后期限为12月15日（周五）。 华东一银行交易员认为，年底资金面肯定会出现阶段性的波折，一般财政投放都在年底 前的最后几日，在这之前流动性都难有明显缓和，“小波动不可避免，不过在央行的（调控 ）思路下，应该没有大波动。” 央行公开市场今日进行总额800亿元人民币逆回购操作，七天和28天期各半。据此计算 ，单日将净投放200亿元。期限结构方面，与上周仅有的一次逆回购操作期限包括七天、14 天和28天三个品种相比，今日逆回购品种减为七天和28天两种，14天暂时缺席。 央行上周三如期开展中期借贷便利(MLF)续作，但1,880亿元规模仅等额对冲当日MLF到 期，九个月来首次打破单次续作全月到期MLF的惯例；央行主管媒体称12月将分两次续作到 期MLF，旨在防止流动性过于宽松，增强公开市场操作的精准性和灵活性。 上述银行的交易员并谈到，由于12月同业存单的到期量很大，银行仍面临不小的发行压 力，目前股份制银行发行的三个月期同业存单利率仍在接近5%的高位，在4.97%-4.98%附近 。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.6799 2.5879 9.20 七天 2.8332 2.8264 0.68 14天 3.8174 3.7750 4.24 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.7950 3.1750 62.00 七天 4.0000 3.7800 22.00 14天 4.3950 4.0100 38.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.7000 2.6000 10.00 七天 3.2000 3.0000 20.00 14天 3.8500 3.8000 5.00 Shibor 其中:隔夜 2.6880 2.6080 8.00 七天 2.8180 2.7990 1.90 三个月 4.7992 4.7918 0.74 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞； 审校 林高丽)