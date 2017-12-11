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中国货币市场：税期将至资金供给收缩，跨年需求升温中流动性持续承压
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December 11, 2017 / 4:25 AM / in 2 days

中国货币市场：税期将至资金供给收缩，跨年需求升温中流动性持续承压

2 分钟阅读

    路透上海12月11日 - 中国银行间市场周一资金面收紧，税期将至大行供给明显收缩，
部分股份制银行转为融入资金，隔夜资金利率较上周涨幅较大。此外进入12月中旬，跨年需
求也在不断增加，料在月底财政资金大规模投放前，流动性将持续承压。
    
    交易员并指出，尽管年底资金面临不小考验，但在央行“削峰填谷”的调控基调下，流
动性出现过分异动的概率依旧有限，中下旬维持紧平衡可能是资金面的主要态势。
    
    “今天紧的有点突然，大行出的少，隔夜已经3.5%了，上周还在3%以下。”北京一券商
交易员称。
    
    北京一基金公司交易员表示，目前已来到月中，在缴税临近以及跨年需求升温的叠加影
响下，资金趋紧也属正常，随后流动性压力会进一步加大。
    
    根据国家税务总局的办税日历，12月份申报缴纳增值税、消费税、所得税等税费种，申
报纳税的最后期限为12月15日（周五）。 
    
    华东一银行交易员认为，年底资金面肯定会出现阶段性的波折，一般财政投放都在年底
前的最后几日，在这之前流动性都难有明显缓和，“小波动不可避免，不过在央行的（调控
）思路下，应该没有大波动。”
    
    央行公开市场今日进行总额800亿元人民币逆回购操作，七天和28天期各半。据此计算
，单日将净投放200亿元。期限结构方面，与上周仅有的一次逆回购操作期限包括七天、14
天和28天三个品种相比，今日逆回购品种减为七天和28天两种，14天暂时缺席。
    
    央行上周三如期开展中期借贷便利(MLF)续作，但1,880亿元规模仅等额对冲当日MLF到
期，九个月来首次打破单次续作全月到期MLF的惯例；央行主管媒体称12月将分两次续作到
期MLF，旨在防止流动性过于宽松，增强公开市场操作的精准性和灵活性。
    
    上述银行的交易员并谈到，由于12月同业存单的到期量很大，银行仍面临不小的发行压
力，目前股份制银行发行的三个月期同业存单利率仍在接近5%的高位，在4.97%-4.98%附近
。
    
    以下为主要货币市场利率报价:           
 北京时间11:59               今日(%)    上日(%)      变动(bp)
                                                             
 质押式回购加权平均利率                                      
   其中：隔夜                  2.6799     2.5879        9.20 
         七天                  2.8332     2.8264        0.68 
         14天                  3.8174     3.7750        4.24 
 上海证交所质押式回购利率                                    
      其中:隔夜                3.7950     3.1750       62.00 
           七天                4.0000     3.7800       22.00 
          14天                 4.3950     4.0100       38.50 
 回购定盘利率                                                
  其中:隔夜                    2.7000     2.6000       10.00 
       七天                    3.2000     3.0000       20.00 
      14天                     3.8500     3.8000        5.00 
 Shibor                                                      
      其中:隔夜                2.6880     2.6080        8.00 
           七天                2.8180     2.7990        1.90 
         三个月                4.7992     4.7918        0.74 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞； 审校 林高丽)

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