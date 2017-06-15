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2 个月前
中国货币市场：税期影响资金面略有收敛，央行维稳仍在流动性无碍
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2017年6月15日 / 凌晨4点11分 / 2 个月前

中国货币市场：税期影响资金面略有收敛，央行维稳仍在流动性无碍

路透新闻部

3 分钟阅读

    路透北京6月15日 - 中国央行公开市场逆回购周四继续保持净投放，但受缴税因素影响，银行间市场资金
面略有收敛。交易员称，例行缴税致资金需求增多，考虑到今日还有国库现金到期，公开市场净投放额度并不
大，流动性形势较近日稍有转差，跨季资金价格仍在高位。
    
    他们亦表示，6月以来央行流动性呵护姿态未改，虽有MPA半年末大考，但流动性环境应无大碍；另外本周
同业存单利率回落，三个月SHIBOR利率亦出现4月17日以来首度下滑。
    
    北京一银行交易员说，“今天资金比前两天有点紧，主要是缴税，今天公开市场还是净投放，但要再把国
库现金对冲掉的话，其实放得不多。”
    
    她并表示，6月从月初开始央行就放风稳定资金市场，本周资金面还算不错，不过跨季资金价格还比较贵
；后续虽面临年中考核，但预计央行会出手维稳，“对下半月资金面并不悲观。”
    
    华东一银行交易员亦称，“还是缴税的影响，央行在公告里也说了，隔夜没前两天那么松了，不过也还好
，跨季资金的话还是很贵，...三个月shibor倒是降了，因为存单利率也降了。”
    
    她同时指出，今天资金略紧主要是缴税等短暂性因素的影响，但6月税期的影响本来也不会太大，目前来
看市场对半年末时点的资金面还是偏乐观，整体流动性无大碍。
    
    中国央行今日公告称，为对冲税期和逆回购到期等因素影响，当日开展了1,500亿元逆回购操作，利率持
平。据此计算，单日净投放900亿元。不过今日还有600亿元三个月期国库现金定期存款到期。

    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:59                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.8192     2.8033      +1.59
      七天                     2.8959     2.8899      +0.60
                                                  
      14天                     3.7180     3.7343      -1.63
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    4.1200     3.7150     +40.50
                                                  
      七天                     4.1000     3.9300     +17.00
                                                  
      14天                     4.2550     4.0950     +16.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.8400     2.8100      +3.00
                                                  
      七天                     3.4400     3.4000      +4.00
                                                  
      14天                     3.8000     3.8500      -5.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.8317     2.8250      +0.67
                                                  
       七天                    2.9047     2.9026      +0.21
                                                  
       三个月                  4.7723     4.7827      -1.04
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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