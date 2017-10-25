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中国货币市场：税期末尾资金面仍平稳，公开市场结束净投放符合预期
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2017年10月25日 / 凌晨3点46分 / 1 天内

中国货币市场：税期末尾资金面仍平稳，公开市场结束净投放符合预期

2 分钟阅读

    路透上海10月25日 - 中国央行公开市场周三结束连续六日净投放，逆回购规模仅对冲
到期，交易员称符合预期，对资金面影响不大。步入10月税期尾声，受益于央行此前投放，
周三银行间资金供需总体平稳，今起开始跨月的七天利率早盘涨幅亦有限。
    
    华南一银行交易员称，资金面总体平衡略紧一点，“公开市场出来之后，大家都开始出
了；银行都还可以(不紧张)，大行出钱价格都是加权，非银可能要加一些点”。
    
    她表示，今日央行虽然没有继续净投放，但逆回购操作也完全对冲到期量，对市场影响
中性；缴税高峰已过，在央行提前投放呵护下，预计到10月底资金都不会有明显压力。
    
    上海一基金交易员称，十九大一闭幕公开市场就转换为零投放，在市场预期之中，资金
价格还比较正常，只有跨月稍贵，七天4.5%、14天4.2%。
    
    北京一基金交易员亦表示，相比昨日资金面不显紧张，“七天4.5%，昨天是14天4.5%，
相对倒便宜了很多。”
    
    中国央行周三进行1,600亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，14天期600亿
元，完全对冲当日到期量，结束此前连续六日净投放。
              
    根据国家税务总局的通知，因10月1日-8日为节假日，10月份申报缴纳增值税、消费税
、所得税等税费种，申报纳税的最后期限顺延至10月25日。   
                     
    以下为主要货币市场利率报价： 
 北京时间 11:28                 今日(%)    上日(%)   变动(bp)
                                                     
 质押式回购加权平均利率                                      
  其中:隔夜                        2.6562    2.6328     +2.34
      七天                         2.9342    2.7845    +14.97
      14天                         4.1800    4.0128    +16.72
 上海证交所质押式回购利率                                    
  其中:隔夜                        3.0150    2.8650    +15.00
      七天                         4.0600    3.5600    +50.00
      14天                         4.0150    3.9250     +9.00
 回购定盘利率                                                
  其中:隔夜                        2.6500    2.6200     +3.00
      七天                         3.2000    3.0000    +20.00
      14天                         4.2000    4.2000      0.00
 Shibor                                                      
  其中:隔夜                        2.6640    2.6340     +3.00
      七天                         2.8594    2.8343     +2.51
      三个月                       4.3830    4.3803     +0.27
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)

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