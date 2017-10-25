中国货币市场：税期末尾资金面仍平稳，公开市场结束净投放符合预期

路透上海10月25日 - 中国央行公开市场周三结束连续六日净投放，逆回购规模仅对冲 到期，交易员称符合预期，对资金面影响不大。步入10月税期尾声，受益于央行此前投放， 周三银行间资金供需总体平稳，今起开始跨月的七天利率早盘涨幅亦有限。 华南一银行交易员称，资金面总体平衡略紧一点，“公开市场出来之后，大家都开始出 了；银行都还可以(不紧张)，大行出钱价格都是加权，非银可能要加一些点”。 她表示，今日央行虽然没有继续净投放，但逆回购操作也完全对冲到期量，对市场影响 中性；缴税高峰已过，在央行提前投放呵护下，预计到10月底资金都不会有明显压力。 上海一基金交易员称，十九大一闭幕公开市场就转换为零投放，在市场预期之中，资金 价格还比较正常，只有跨月稍贵，七天4.5%、14天4.2%。 北京一基金交易员亦表示，相比昨日资金面不显紧张，“七天4.5%，昨天是14天4.5%， 相对倒便宜了很多。” 中国央行周三进行1,600亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，14天期600亿 元，完全对冲当日到期量，结束此前连续六日净投放。 根据国家税务总局的通知，因10月1日-8日为节假日，10月份申报缴纳增值税、消费税 、所得税等税费种，申报纳税的最后期限顺延至10月25日。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间 11:28 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.6562 2.6328 +2.34 七天 2.9342 2.7845 +14.97 14天 4.1800 4.0128 +16.72 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.0150 2.8650 +15.00 七天 4.0600 3.5600 +50.00 14天 4.0150 3.9250 +9.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.6500 2.6200 +3.00 七天 3.2000 3.0000 +20.00 14天 4.2000 4.2000 0.00 Shibor 其中:隔夜 2.6640 2.6340 +3.00 七天 2.8594 2.8343 +2.51 三个月 4.3830 4.3803 +0.27 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)