中国货币市场：税期渐近流动性稍收敛，公开市场连续净投放支撑信心

路透上海10月23日 - 缴税期渐近，中国银行间市场周一流动性较上周稍有收敛，隔夜回购加权价格小涨；不过从大行和股份制银行均有出资来看，目前资金面仍在较为平衡区间。 交易员称，自上周起，央行公开市场一直维持着较大净投放力度，加之十九大会期未了，预计流动性不会有大碍，机构心态较为平稳。 华南一银行交易员表示，与上周的宽松相比，今日资金面略有收敛，“只是不那么松了，大行、股份制都有出钱，就是量减了。” 今日稍早，央行公开市场进行了2,000亿元人民币的逆回购操作，单日净投放1,400亿元。上周央行重启14天期逆回购，与七天品种组合放量操作，按逆回购口径计算单周净投放5,600亿元，创下约九个月新高。 上海一银行交易员补充说，短端方面，成交最多的隔夜品种加权利率小涨，一和三个月左右的同业存单价格则整体变化不大。 非银机构融资成本方面，七天和14天可借入资金价格也较上周上行。上海一券商交易员透露，其在银行间市场借入七天期在4%左右，14天为4.6%。 根据国家税务总局的通知，因10月1日-8日为节假日，10月份申报缴纳增值税、消费税、所得税等税费种，申报纳税的最后期限顺延至10月25日。 中国共产党第十九次全国代表大会召开时间为10月18日-24日。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.6087 2.5466 +6.21 七天 2.7606 2.8265 -6.59 14天 3.9951 4.0177 -2.26 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.2450 2.7400 +50.50 七天 3.7250 3.4500 +27.50 14天 4.1100 4.1000 +1.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.6200 2.5500 +7.00 七天 3.0000 3.1000 -10.00 14天 4.2000 4.1000 +10.00 Shibor 其中:隔夜 2.6160 2.5782 +3.78 七天 2.8341 2.8379 -0.38 三个月 4.3793 4.3758 +0.35 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)