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中国货币市场：税期渐近流动性稍收敛，公开市场连续净投放支撑信心
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2017年10月23日 / 凌晨3点58分 / 2 天前

中国货币市场：税期渐近流动性稍收敛，公开市场连续净投放支撑信心

2 分钟阅读

    路透上海10月23日 - 缴税期渐近，中国银行间市场周一流动性较上周稍有收敛，隔夜回购加权价格小涨；不过从大行和股份制银行均有出资来看，目前资金面仍在较为平衡区间。
    
    交易员称，自上周起，央行公开市场一直维持着较大净投放力度，加之十九大会期未了，预计流动性不会有大碍，机构心态较为平稳。
    
    华南一银行交易员表示，与上周的宽松相比，今日资金面略有收敛，“只是不那么松了，大行、股份制都有出钱，就是量减了。”
    
    今日稍早，央行公开市场进行了2,000亿元人民币的逆回购操作，单日净投放1,400亿元。上周央行重启14天期逆回购，与七天品种组合放量操作，按逆回购口径计算单周净投放5,600亿元，创下约九个月新高。
    
    上海一银行交易员补充说，短端方面，成交最多的隔夜品种加权利率小涨，一和三个月左右的同业存单价格则整体变化不大。
    
    非银机构融资成本方面，七天和14天可借入资金价格也较上周上行。上海一券商交易员透露，其在银行间市场借入七天期在4%左右，14天为4.6%。
              
    根据国家税务总局的通知，因10月1日-8日为节假日，10月份申报缴纳增值税、消费税、所得税等税费种，申报纳税的最后期限顺延至10月25日。   
    
    中国共产党第十九次全国代表大会召开时间为10月18日-24日。
                     
    以下为主要货币市场利率报价: 
 北京时间11:45              今日(%)   上日(%)  变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                            
 其中:隔夜                   2.6087   2.5466      +6.21
  七天                       2.7606   2.8265      -6.59
 14天                        3.9951   4.0177      -2.26
 上海证交所质押式回购利率                              
 其中:隔夜                   3.2450   2.7400     +50.50
  七天                       3.7250   3.4500     +27.50
  14天                       4.1100   4.1000      +1.00
 回购定盘利率                                          
 其中:隔夜                   2.6200   2.5500      +7.00
  七天                       3.0000   3.1000     -10.00
  14天                       4.2000   4.1000     +10.00
 Shibor                                                
 其中:隔夜                   2.6160   2.5782      +3.78
 七天                        2.8341   2.8379      -0.38
 三个月                      4.3793   4.3758      +0.35
  备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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