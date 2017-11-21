中国货币市场：紧平衡延续资金价格趋小涨，公开市场微量净投放

路透上海11月21日 - 中国银行间货币市场周二延续紧平衡，税期已过但尚未见到财政 存款投放等流动性释放，使步入下旬的资金面仍呈偏紧状态；不过面临较大规模的逆回购到 期，央行公开市场操作还小有投放，并未累加资金面压力，支撑流动性总体平稳。 华南一银行交易员称，月底资金面应该会继续紧平衡，压力会否缓和主要看财政存款投 放的进度。目前小机构融资还是有难度，部分银行有以贴近SLF(常备借贷便利)的价格借隔 夜、七天资金；但央行公开市场基本上只对冲到期，没有明显投放，可能在央行看来目前流 动性总量已经适度。 中国央行公开市场周二进行总额1,800亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,300亿元， 14天期400亿元，63天期100亿元，中标利率持平。据此计算，单日将净投放100亿元；昨日 为净投放200亿元。 上海一券商交易员也称，今日资金面“不松，价格有点上，估计今天加权利率还能比昨 天高点”；本周来公开市场单日净投放但规模甚微，对于央行接下来的操作，市场不会过于 乐观。 她并提到，货币政策报告中对“滚隔夜”期限错配的警告仍在释放降杠杆信号，审慎的 流动性管理之下，资金面可能更难现宽松。 据路透统计，本周公开市场共有6,400亿元逆回购到期，此外本周四(23日)还有800亿元 国库现金定存到期，将回收等量流动性。 中国央行上周五发布的三季度货币政策执行报告指出，央行连续投放多少、连续回笼多 少都是“削峰填谷”的表现，旨在熨平诸多因素对流动性的影响，并不代表货币政策取向发 生变化；市场主体应不断增强流动性风险意识，科学规划流动性特别是前瞻安排跨季资金来 源，“滚隔夜”弥补中长期流动性缺口的过度错配行为和以短搏长过度加杠杆的激进交易策 略并不可取。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间 12:02 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.8191 2.8061 +1.30 七天 2.8727 2.8973 -2.46 14天 4.1943 4.0793 +11.50 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.0400 3.8600 +18.00 七天 4.4850 4.2000 +28.50 14天 4.8000 4.6950 +10.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8500 2.8000 +5.00 七天 3.4400 3.2500 +19.00 14天 4.4000 4.4000 0.00 Shibor 其中:隔夜 2.8080 2.7860 +2.20 七天 2.8610 2.8590 +0.20 三个月 4.6243 4.6222 +0.21 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)