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中国货币市场：缴税影响消退七天内资金转松，逾千亿国库现金投放亦助益
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2017年11月17日 / 凌晨4点40分 / 1 天前

中国货币市场：缴税影响消退七天内资金转松，逾千亿国库现金投放亦助益

3 分钟阅读

    路透上海11月17日 - 随着缴税影响逐渐消退，中国银行间市场资金面周五亦改善，主要回购利率下行明显，七天以内资金供给充沛。交易员表示，缴税扰动过后，虽然央行公开市场顺势转为单日小幅净回笼，但逾千亿元国库现金投放驰援，助推场内流动性继续向好。
    
    他们并指出，短期资金面料暂无更大压力，但逆回购后期累计到期还将对月底资金存在一定抽离效应，导致跨月的14天资金供给偏少。
    
    “七天内松的，有中介说隔夜都要有减点了，估计到下午就会可能多起来，跨月的还是有那么一点点紧，没什么人出14天，”华东一银行交易员称，虽然公开市场转为单日净回笼，但是国库现金投放量也不小，“央妈还是很有爱的。”    
    
    央行本周逆回购操作总规模达1.15万亿元人民币，周一至周四均为单日净投放，周五在资金面趋暖后转为小幅净回笼；根据全周3,400亿元的到期量计算，单周逆回购口径净投放量达8,100亿元，若考虑MLF到期，全口径净投放6,210亿元，均创近10个月单周新高。      
    
    此外，今日有800亿元国库现金定存到期，回收等量资金。但财政部和央行上午又进行了1,200亿元国库现金定期存款招投标，期限98天，中标利率4.60%。         
    
     “这个月感觉也就差不多这样了吧，月底再看看情况，”华北一券商交易员表示，隔夜和七天加权附近拆借难度不大，短期估计资金面问题不大。
     
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间12:17                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.7074     2.7873      -7.99
      七天                     2.8545     2.8874      -3.29
                                                  
      14天                     3.9707     4.1633     -19.26
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    3.4000     3.2750     +12.50
                                                  
      七天                     3.9250     3.8900      +3.50
                                                  
      14天                     4.4450     4.2000     +24.50
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.7300     2.8000      -7.00
                                                  
      七天                     3.4000     3.1000     +30.00
                                                  
      14天                     4.2000     4.3000     -10.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.7380     2.7380      +0.00
                                                  
       七天                    2.8650     2.8650      +0.00
                                                  
       三个月                  4.6016     4.6016      +0.00
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吴芳；审校 张喜良)

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