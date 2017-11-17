中国货币市场：缴税影响消退七天内资金转松，逾千亿国库现金投放亦助益

路透上海11月17日 - 随着缴税影响逐渐消退，中国银行间市场资金面周五亦改善，主要回购利率下行明显，七天以内资金供给充沛。交易员表示，缴税扰动过后，虽然央行公开市场顺势转为单日小幅净回笼，但逾千亿元国库现金投放驰援，助推场内流动性继续向好。 他们并指出，短期资金面料暂无更大压力，但逆回购后期累计到期还将对月底资金存在一定抽离效应，导致跨月的14天资金供给偏少。 “七天内松的，有中介说隔夜都要有减点了，估计到下午就会可能多起来，跨月的还是有那么一点点紧，没什么人出14天，”华东一银行交易员称，虽然公开市场转为单日净回笼，但是国库现金投放量也不小，“央妈还是很有爱的。” 央行本周逆回购操作总规模达1.15万亿元人民币，周一至周四均为单日净投放，周五在资金面趋暖后转为小幅净回笼；根据全周3,400亿元的到期量计算，单周逆回购口径净投放量达8,100亿元，若考虑MLF到期，全口径净投放6,210亿元，均创近10个月单周新高。 此外，今日有800亿元国库现金定存到期，回收等量资金。但财政部和央行上午又进行了1,200亿元国库现金定期存款招投标，期限98天，中标利率4.60%。 “这个月感觉也就差不多这样了吧，月底再看看情况，”华北一券商交易员表示，隔夜和七天加权附近拆借难度不大，短期估计资金面问题不大。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:17 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.7074 2.7873 -7.99 七天 2.8545 2.8874 -3.29 14天 3.9707 4.1633 -19.26 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.4000 3.2750 +12.50 七天 3.9250 3.8900 +3.50 14天 4.4450 4.2000 +24.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.7300 2.8000 -7.00 七天 3.4000 3.1000 +30.00 14天 4.2000 4.3000 -10.00 Shibor 其中:隔夜 2.7380 2.7380 +0.00 七天 2.8650 2.8650 +0.00 三个月 4.6016 4.6016 +0.00 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)