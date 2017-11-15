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中国货币市场：缴税影响资金延续紧势，央行加大净投放心态平稳
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2017年11月15日 / 凌晨3点57分 / 1 天前

中国货币市场：缴税影响资金延续紧势，央行加大净投放心态平稳

3 分钟阅读

    路透北京11月15日 - 例行缴准和缴税影响持续，中国银行间市场周三资金面紧势未改
，且非银机构融入相对困难，结构性紧张局面依然明显。交易员称，央行公开市场加大投放
力度以维稳流动性，虽未明显缓解资金紧张情况，但维护了市场情绪的稳定。
    
    他们并表示，月中资金面收紧应在预期之内，而且央行亦渐进加大投放力度呵护市场，
预计随着扰动因素的消退，资金紧势将逐步缓解；不过临近月底，流动性形势亦要关注央行
操作情况和财政投放力度。
    
    “感觉全市场都紧张，非银更明显点，我们借隔夜价格在4-4.5%，七天到4.9%以上了。
”华北一券商交易员说，“今天缴准缴税还有地方债，买方都是银行，相当于今天不融出了
，并且央行也说，也就是维持基本稳定。”
    
    中国央行稍早公告称，为对冲税期高峰、政府债券发行缴款、金融机构缴纳法定存款准
备金和央行逆回购到期等因素的影响，维护银行体系流动性基本稳定，今日开展3,300亿元
逆回购操作。据此计算，单日将净投放2,200亿元，为近一个月来单日净投放量新高。[CN/M
MTCN]全口径来看，央行前两天净投放的规模分别为835亿元和1,400亿元。
    
    华南一银行交易员亦表示，例行缴准和缴税等时点因素导致资金收紧，但央行公开市场
投放力度也在加大，市场预期依然相对稳定。
    
    “公开市场作用不大，但有了这个态度大家心里也就不紧张了，毕竟也是时点性质的嘛
，过了应该会好点的，后面就看央行会不会紧接着回收资金，还有月底财政投放的情况了。
”她说。
    
    根据国家税务总局的办税日历，11月份申报缴纳增值税、消费税、所得税等税费种，申
报纳税的最后期限为11月15日(周三)。 
     
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:43                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.7831     2.8535      -7.04
      七天                     2.9295     2.9431      -1.36
                                                  
      14天                     4.3812     4.1841     +19.71
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    4.0150     3.8350     +18.00
                                                  
      七天                     4.0800     4.4250     -34.50
                                                  
      14天                     4.2500     4.4450     -19.50
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.8000     2.8500      -5.00
                                                  
      七天                     3.4400     3.4000      +4.00
                                                  
      14天                     4.4000     4.3000     +10.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.8060     2.8060      +0.00
                                                  
       七天                    2.8860     2.8860      +0.00
                                                  
       三个月                  4.5455     4.5455      +0.00
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)

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