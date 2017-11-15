中国货币市场：缴税影响资金延续紧势，央行加大净投放心态平稳

路透北京11月15日 - 例行缴准和缴税影响持续，中国银行间市场周三资金面紧势未改 ，且非银机构融入相对困难，结构性紧张局面依然明显。交易员称，央行公开市场加大投放 力度以维稳流动性，虽未明显缓解资金紧张情况，但维护了市场情绪的稳定。 他们并表示，月中资金面收紧应在预期之内，而且央行亦渐进加大投放力度呵护市场， 预计随着扰动因素的消退，资金紧势将逐步缓解；不过临近月底，流动性形势亦要关注央行 操作情况和财政投放力度。 “感觉全市场都紧张，非银更明显点，我们借隔夜价格在4-4.5%，七天到4.9%以上了。 ”华北一券商交易员说，“今天缴准缴税还有地方债，买方都是银行，相当于今天不融出了 ，并且央行也说，也就是维持基本稳定。” 中国央行稍早公告称，为对冲税期高峰、政府债券发行缴款、金融机构缴纳法定存款准 备金和央行逆回购到期等因素的影响，维护银行体系流动性基本稳定，今日开展3,300亿元 逆回购操作。据此计算，单日将净投放2,200亿元，为近一个月来单日净投放量新高。[CN/M MTCN]全口径来看，央行前两天净投放的规模分别为835亿元和1,400亿元。 华南一银行交易员亦表示，例行缴准和缴税等时点因素导致资金收紧，但央行公开市场 投放力度也在加大，市场预期依然相对稳定。 “公开市场作用不大，但有了这个态度大家心里也就不紧张了，毕竟也是时点性质的嘛 ，过了应该会好点的，后面就看央行会不会紧接着回收资金，还有月底财政投放的情况了。 ”她说。 根据国家税务总局的办税日历，11月份申报缴纳增值税、消费税、所得税等税费种，申 报纳税的最后期限为11月15日(周三)。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:43 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.7831 2.8535 -7.04 七天 2.9295 2.9431 -1.36 14天 4.3812 4.1841 +19.71 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.0150 3.8350 +18.00 七天 4.0800 4.4250 -34.50 14天 4.2500 4.4450 -19.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8000 2.8500 -5.00 七天 3.4400 3.4000 +4.00 14天 4.4000 4.3000 +10.00 Shibor 其中:隔夜 2.8060 2.8060 +0.00 七天 2.8860 2.8860 +0.00 三个月 4.5455 4.5455 +0.00 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)