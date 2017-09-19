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中国货币市场：缴税影响资金难见改善，但月末财政投放料助平稳跨季
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2017年9月19日 / 凌晨4点10分 / 1 个月内

中国货币市场：缴税影响资金难见改善，但月末财政投放料助平稳跨季

3 分钟阅读

    路透北京9月19日 - 中国央行周二逆回购继续净投放1,500亿元人民币，不过银行间资
金面仍未有明显改善。交易人士称，季末临近且月度例行缴税影响犹在，机构融出积极性不
大，非银机构融入难度依然较高。
    
    不过他们也表示，缴税接近尾声，且月末将迎来财政支出投放，届时预计流动性将有所
缓解，同时在央行公开市场呵护下，跨季料无忧。
    
    华南一银行交易员称，“今天跟昨天差不了多少，还是紧，又是季末又是缴税，大家出
钱意愿不高，七天全市场（加权利率）比DR（存款类机构加权利率）高了近50bp，最受伤的
还是非银。”
    
    她并表示，央行连续净投放展现了求稳的姿态，随着缴税结束，同时月末财政亦会有陆
续投放，跨季资金面料会在不松不紧中平稳渡过。
    
    中国央行公开市场周二净投放1,500亿元人民币，为连续第四日净投放；不过从银行间
市场资金情况来看，流动性紧张态势并未得到有效缓解。对此业内人士指出，下周料有大规
模财政支出投放，可以满足跨季资金需求。

    按逆回购口径统计，自上周四以来，公开市场已累计净投放7,500亿元；扣除中期借贷
便利(MLF)到期因素，亦向市场释放逾6,000亿资金。
    
    上海一券商交易员说，“现在紧张主要还是缴税，逆回购那么一丢丢传到我们（非银机
构）这边基本连渣渣都没有了，我们前面准备了一点，所以倒不至于死掉，等着跨季吧。”
    
    不过北京一券商交易员指出，回顾央行今年以来的操作，财政投放之日或是央行逆回购
操作收缩之时，稳健中性总基调不改的情况下，在敏感时点不应对流动性过分乐观。
    
    “回过头看看，被蹂躏的还不够吗，小心为上。”他说。
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:56                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.8640     2.8246      +3.94
      七天                     2.9051     2.9223      -1.72
                                                  
      14天                     4.4362     4.1422     +29.40
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    4.4300     3.9800     +45.00
                                                  
      七天                     4.6350     4.2850     +35.00
                                                  
      14天                     4.8550     4.7300     +12.50
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.8800     2.7800     +10.00
                                                  
      七天                     3.4400     3.5000      -6.00
                                                  
      14天                     4.6500     4.3000     +35.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.8320     2.7560      +7.60
                                                  
       七天                    2.8680     2.8440      +2.40
                                                  
       三个月                  4.3638     4.3643      -0.05
                                                  
    
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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