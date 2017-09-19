中国货币市场：缴税影响资金难见改善，但月末财政投放料助平稳跨季

路透北京9月19日 - 中国央行周二逆回购继续净投放1,500亿元人民币，不过银行间资 金面仍未有明显改善。交易人士称，季末临近且月度例行缴税影响犹在，机构融出积极性不 大，非银机构融入难度依然较高。 不过他们也表示，缴税接近尾声，且月末将迎来财政支出投放，届时预计流动性将有所 缓解，同时在央行公开市场呵护下，跨季料无忧。 华南一银行交易员称，“今天跟昨天差不了多少，还是紧，又是季末又是缴税，大家出 钱意愿不高，七天全市场（加权利率）比DR（存款类机构加权利率）高了近50bp，最受伤的 还是非银。” 她并表示，央行连续净投放展现了求稳的姿态，随着缴税结束，同时月末财政亦会有陆 续投放，跨季资金面料会在不松不紧中平稳渡过。 中国央行公开市场周二净投放1,500亿元人民币，为连续第四日净投放；不过从银行间 市场资金情况来看，流动性紧张态势并未得到有效缓解。对此业内人士指出，下周料有大规 模财政支出投放，可以满足跨季资金需求。 按逆回购口径统计，自上周四以来，公开市场已累计净投放7,500亿元；扣除中期借贷 便利(MLF)到期因素，亦向市场释放逾6,000亿资金。 上海一券商交易员说，“现在紧张主要还是缴税，逆回购那么一丢丢传到我们（非银机 构）这边基本连渣渣都没有了，我们前面准备了一点，所以倒不至于死掉，等着跨季吧。” 不过北京一券商交易员指出，回顾央行今年以来的操作，财政投放之日或是央行逆回购 操作收缩之时，稳健中性总基调不改的情况下，在敏感时点不应对流动性过分乐观。 “回过头看看，被蹂躏的还不够吗，小心为上。”他说。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:56 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.8640 2.8246 +3.94 七天 2.9051 2.9223 -1.72 14天 4.4362 4.1422 +29.40 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.4300 3.9800 +45.00 七天 4.6350 4.2850 +35.00 14天 4.8550 4.7300 +12.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8800 2.7800 +10.00 七天 3.4400 3.5000 -6.00 14天 4.6500 4.3000 +35.00 Shibor 其中:隔夜 2.8320 2.7560 +7.60 七天 2.8680 2.8440 +2.40 三个月 4.3638 4.3643 -0.05 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 林高丽)