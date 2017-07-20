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19 天前
中国货币市场：缴税扰动结束资金面有所改善，后期面临缴准但料影响不大
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2017年7月20日 / 凌晨3点57分 / 19 天前

中国货币市场：缴税扰动结束资金面有所改善，后期面临缴准但料影响不大

路透新闻部

3 分钟阅读

    路透北京7月20日 - 随着缴税结束，且中国央行公开市场逆回购持续净投放，银行间市
场周四早盘资金面好转。交易员表示，缴税给资金面带来的扰动告一段落，流动性较前几日
有所改善，机构融入较易；虽然后期仍面临例行缴准的影响，不过历来该因素的扰动不大，
流动性短期内料维持暖势。
    
    “比昨天好点，昨天下午就开始有大行陆续出了，要说多松也不是，就是今天借钱相对
容易些，缴税结束了，央行今天也是个小投放。”华南一银行交易员说，“利率方面有些回
落，DR（存款类机构加权平均利率）还好，不过全市场七天回购加权下的比较明显，昨天还
在3.90%以上呢，今天到3.24%附近了。”
    
    她并称，后期可预见的仅有例行缴准，不过经验来看，此因素影响并不明显，预计短期
内资金面会继续改善。
            
    北京一券商交易员亦称，“例行缴准一般影响不大，主要还得看央行的态度，最近（逆
回购）投放的量其实也是一直在缩，短期看不到资金再紧，有多松也难。”
    
    央行公开市场今日进行总额600亿元人民币的逆回购操作，其中七天期400亿元，14天期
200亿。据此计算，单日净投放600亿元。据路透统计，本周公开市场共有2,000
亿元逆回购到期，其中今日无逆回购到期。
        
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:50                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.7790     2.7729      +0.61
      七天                     2.8188     2.8327      -1.39
                                                  
      14天                     4.1085     4.0505      +5.80
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    4.1900     4.6950     -50.50
                                                  
      七天                     3.9900     4.4400     -45.00
                                                  
      14天                     4.0000     4.4450     -44.50
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.7800     2.7600      +2.00
                                                  
      七天                     3.4400     3.6000     -16.00
                                                  
      14天                     4.3000     4.4000     -10.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.7534     2.7220      +3.14
                                                  
       七天                    2.8530     2.8420      +1.10
                                                  
       三个月                  4.2551     4.2600      -0.49
                                                  
 
  备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)

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