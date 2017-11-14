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中国货币市场：缴税持续资金供给仍受限，央行连续净投放市场情绪尚稳
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2017年11月14日 / 凌晨4点15分 / 2 天前

中国货币市场：缴税持续资金供给仍受限，央行连续净投放市场情绪尚稳

2 分钟阅读

    路透上海11月14日 - 在缴税因素的持续影响下，中国银行间市场周二资金面依旧偏紧
，而且仍呈现结构性紧张格局，中小银行及非银机构压力较大。资金价格也有所上行，尤其
是非银融入的利率水平较上周涨幅较为明显。
    
    交易员并指出，缴税压力下流动性收缩早有预期，不过由于央行连续大额净投放，也及
时释放了维稳的信号，因此市场情绪尚属稳定，明日即是本月缴税申报截止日，预计其影响
将逐步减缓，资金面料将重回基本平衡的局面。
        
    “今天还是蛮紧张的，银行自身头寸也紧，融出有限，非银这边压力还是很大的，现在
（非银融入）隔夜4%附近，七天差不多4.5%，上周也就（较加权利率）稍微加个点，”上海
一银行交易员称。
    
    华东一银行交易员谈到，目前偏紧还是呈现结构性特征，上午平头寸比较困难的主要是
中小银行及非银机构，相对而言中小银行压力更大，“因为（融入）利率有上限，不像非银
机构可以提价借。”
   
    她并认为，11月本就不是缴税大月，央行为应对其影响应对动作也较快，连续两日投放
力度都较大，预计缴税影响将逐步弱化，“情绪还比较稳定，而且现在这种状态可能也是央
行想要看到的，均衡偏紧。”
    
    央行公开市场今日进行2,800亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,300亿元，14天期1,
200亿元，63天期300亿元；据此计算，单日净投放1,400亿元。央行公开市场周一则进行1,8
00亿元逆回购，单日逆回购口径净投放1,500亿元；若考虑到期的MLF，全口径净投放则为83
5亿元。
    
    根据国家税务总局的办税日历，11月份申报缴纳增值税、消费税、所得税等税费种，申
报纳税的最后期限为11月15日(周三)。 
     
    以下为主要货币市场利率报价:       
        
 北京时间11:59               今日(%)    上日(%)      变动(bp)
                                                              
 质押式回购加权平均利率                                       
   其中：隔夜                  2.8267     2.8202         0.65 
         七天                  2.8650     2.9430        -7.80 
         14天                  4.1366     4.0467         8.99 
 上海证交所质押式回购利率                                     
      其中:隔夜                4.5100     4.0550        45.50 
           七天                4.5500     4.4750         7.50 
          14天                 4.5500     4.5800        -3.00 
 回购定盘利率                                                 
  其中:隔夜                    2.8500     2.8300         2.00 
       七天                    3.4000     3.4400        -4.00 
      14天                     4.3000     4.2000        10.00 
 Shibor                                                       
      其中:隔夜                2.8270     2.8270         0.00 
           七天                2.8765     2.8765         0.00 
         三个月                4.5346     4.5346         0.00 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞； 审校 杨淑祯)

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