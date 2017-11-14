中国货币市场：缴税持续资金供给仍受限，央行连续净投放市场情绪尚稳

路透上海11月14日 - 在缴税因素的持续影响下，中国银行间市场周二资金面依旧偏紧 ，而且仍呈现结构性紧张格局，中小银行及非银机构压力较大。资金价格也有所上行，尤其 是非银融入的利率水平较上周涨幅较为明显。 交易员并指出，缴税压力下流动性收缩早有预期，不过由于央行连续大额净投放，也及 时释放了维稳的信号，因此市场情绪尚属稳定，明日即是本月缴税申报截止日，预计其影响 将逐步减缓，资金面料将重回基本平衡的局面。 “今天还是蛮紧张的，银行自身头寸也紧，融出有限，非银这边压力还是很大的，现在 （非银融入）隔夜4%附近，七天差不多4.5%，上周也就（较加权利率）稍微加个点，”上海 一银行交易员称。 华东一银行交易员谈到，目前偏紧还是呈现结构性特征，上午平头寸比较困难的主要是 中小银行及非银机构，相对而言中小银行压力更大，“因为（融入）利率有上限，不像非银 机构可以提价借。” 她并认为，11月本就不是缴税大月，央行为应对其影响应对动作也较快，连续两日投放 力度都较大，预计缴税影响将逐步弱化，“情绪还比较稳定，而且现在这种状态可能也是央 行想要看到的，均衡偏紧。” 央行公开市场今日进行2,800亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,300亿元，14天期1, 200亿元，63天期300亿元；据此计算，单日净投放1,400亿元。央行公开市场周一则进行1,8 00亿元逆回购，单日逆回购口径净投放1,500亿元；若考虑到期的MLF，全口径净投放则为83 5亿元。 根据国家税务总局的办税日历，11月份申报缴纳增值税、消费税、所得税等税费种，申 报纳税的最后期限为11月15日(周三)。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.8267 2.8202 0.65 七天 2.8650 2.9430 -7.80 14天 4.1366 4.0467 8.99 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.5100 4.0550 45.50 七天 4.5500 4.4750 7.50 14天 4.5500 4.5800 -3.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8500 2.8300 2.00 七天 3.4000 3.4400 -4.00 14天 4.3000 4.2000 10.00 Shibor 其中:隔夜 2.8270 2.8270 0.00 七天 2.8765 2.8765 0.00 三个月 4.5346 4.5346 0.00 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞； 审校 杨淑祯)