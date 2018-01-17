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January 17, 2018 / 4:06 AM / 2 days ago

中国货币市场：缴税期央行连续净投放资金仍紧，非银融资价格上行

2 分钟阅读

    路透上海1月17日 - 中国央行在公开市场连日大规模净投放后，银行间市场周三流动性
仍显紧张，受线上资金价格上限约束，一些小规模存款类机构轧平头寸难度增大。缴税期内
，非银机构可借的隔夜资金来源渐少，七天期及以上融资成本有所提高。
    
    华北一银行交易员表示，“早晨大行的一波已经出完了，这会儿也没有多的供给出来。
(没平的银行)大多都在借或者等，毕竟还有下午盘。”
    
    自上周四起，央行在公开市场开始连续净投放。按逆回购和中期借贷便利(MLF)全口径
统计，本周三天累计净投放资金已逾6,000亿元人民币。

    上海一券商交易员补充说，缴税期内央行连续净投放也未见资金面有明显缓和，非银可
借的隔夜来源渐少，七天期以AA+信用债为抵押的回购价格已接近5%。

    根据国家税务总局的办税日历，1月份申报缴纳增值税、消费税、所得税等税费种，申
报纳税的最后期限为1月15日。
    
    以下为主要货币市场利率报价：    
 北京时间11:45              今日(%)  上日(%)  变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                           
 其中:隔夜                  2.7166   2.7955      -7.89
     七天                   2.7966   2.8978     -10.12
     14天                   4.4487   4.1087     +34.00
 上海证交所质押式回购利率                             
 其中:隔夜                  4.1750   3.4650     +71.00
     七天                   4.3200   3.8950     +42.50
     14天                   4.5500   4.0500     +50.00
 回购定盘利率                                         
 其中:隔夜                  2.8000   2.8000      +0.00
     七天                   3.2500   3.0000     +25.00
     14天                   4.5000   4.2000     +30.00
                                              
 Shibor                                               
 其中:隔夜                  2.7650   2.7850      -2.00
     七天                   2.8780   2.8790      -0.10
     三个月                 4.6935   4.6843      +0.92
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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