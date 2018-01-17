中国货币市场：缴税期央行连续净投放资金仍紧，非银融资价格上行

路透上海1月17日 - 中国央行在公开市场连日大规模净投放后，银行间市场周三流动性 仍显紧张，受线上资金价格上限约束，一些小规模存款类机构轧平头寸难度增大。缴税期内 ，非银机构可借的隔夜资金来源渐少，七天期及以上融资成本有所提高。 华北一银行交易员表示，“早晨大行的一波已经出完了，这会儿也没有多的供给出来。 (没平的银行)大多都在借或者等，毕竟还有下午盘。” 自上周四起，央行在公开市场开始连续净投放。按逆回购和中期借贷便利(MLF)全口径 统计，本周三天累计净投放资金已逾6,000亿元人民币。 上海一券商交易员补充说，缴税期内央行连续净投放也未见资金面有明显缓和，非银可 借的隔夜来源渐少，七天期以AA+信用债为抵押的回购价格已接近5%。 根据国家税务总局的办税日历，1月份申报缴纳增值税、消费税、所得税等税费种，申 报纳税的最后期限为1月15日。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.7166 2.7955 -7.89 七天 2.7966 2.8978 -10.12 14天 4.4487 4.1087 +34.00 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.1750 3.4650 +71.00 七天 4.3200 3.8950 +42.50 14天 4.5500 4.0500 +50.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8000 2.8000 +0.00 七天 3.2500 3.0000 +25.00 14天 4.5000 4.2000 +30.00 Shibor 其中:隔夜 2.7650 2.7850 -2.00 七天 2.8780 2.8790 -0.10 三个月 4.6935 4.6843 +0.92 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)