中国货币市场：缴税走款加剧资金紧势，央行新增63天逆回购且续投放维稳

路透上海10月27日 - 中国银行间市场周五资金面较上日收紧势头加剧。交易员称，央 行公开市场首现63天逆回购品种，并稍加大单日净投放规模稳定市场预期，但因缴税走款在 途，流动性进一步收敛，存款类中小机构拆借难度加大，多临近中午才勉强轧平头寸。 他们并称，目前资金状况主要因前期央行公开市场投放较大，致月底到期量偏多，叠加 缴税走款滞后效应，预计影响短期还将持续，料下周央行逆回购仍需继续加大投放驰援。 “ 今天很紧啊，比昨天紧多了，还是缴税吧，因为十一假期和十九大，很多机构走款延 迟了，所以现在才影响大起来了。”上海一银行交易员说，央行公开市场今天净投放比较多 ，但是感觉助益也不明显，临近中午有大行出了一些隔夜和七天，才勉强轧平头寸。 她并称，63天逆回购投放量略超预期，央行稳定流动性、丰富逆回购品种及完善利率走 廊的意味更浓，但是今天63天期的操作也没有跨年，还需继续关注下周该品种的操作规模， 以及如何搭配七天和14天组合进行操作。 中国央行今日进行1,400亿元人民币逆回购操作，其中首次登场的63天期逆回购规模500 亿元，另有七天期600亿元，14天期300亿元。据此计算，单日净投放900亿元，本周将净投 放3,900亿元。 “看来央行净投放不太解渴，自觉等下午3点之后看看情况吧，”华南一券商交易员表示 ，七天拆借价格介于4.5%-4.8%，隔夜一早也在3.8%-4%，随后隔夜价格回落到3.5%附近。 “因为前期央妈投放多，下周30号、31号到期量也特别大，预计还得过几天紧巴日子， 毕竟月末效应也会导致大行控制备付金，减少融出的。”她称。 据路透统计，截至目前，下周逆回购到期规模达8,000亿元；另外，下周五（11月3日） 还将有2,070亿元的MLF到期。 根据国家税务总局的通知，因10月1日-8日为节假日，10月份申报缴纳增值税、消费税 、所得税等税费种，申报纳税的最后期限顺延至10月25日。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:25 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.7168 2.7163 +0.05 七天 2.8141 2.9714 -15.73 14天 4.2706 4.1964 +7.42 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.9000 3.7150 +118.50 七天 4.8300 4.2400 +59.00 14天 4.3550 4.1250 +23.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.7500 2.7000 +5.00 七天 3.2900 3.4400 -15.00 14天 4.3500 4.3000 +5.00 Shibor 其中:隔夜 2.7181 2.6937 +2.44 七天 2.8788 2.8699 +0.89 三个月 4.3901 4.3845 +0.56 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳； 审校 林高丽)