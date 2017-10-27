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中国货币市场：缴税走款加剧资金紧势，央行新增63天逆回购且续投放维稳
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2017年10月27日 / 凌晨4点39分 / 1 天前

中国货币市场：缴税走款加剧资金紧势，央行新增63天逆回购且续投放维稳

3 分钟阅读

    路透上海10月27日 - 中国银行间市场周五资金面较上日收紧势头加剧。交易员称，央
行公开市场首现63天逆回购品种，并稍加大单日净投放规模稳定市场预期，但因缴税走款在
途，流动性进一步收敛，存款类中小机构拆借难度加大，多临近中午才勉强轧平头寸。
    
    他们并称，目前资金状况主要因前期央行公开市场投放较大，致月底到期量偏多，叠加
缴税走款滞后效应，预计影响短期还将持续，料下周央行逆回购仍需继续加大投放驰援。
    
  “ 今天很紧啊，比昨天紧多了，还是缴税吧，因为十一假期和十九大，很多机构走款延
迟了，所以现在才影响大起来了。”上海一银行交易员说，央行公开市场今天净投放比较多
，但是感觉助益也不明显，临近中午有大行出了一些隔夜和七天，才勉强轧平头寸。
    
    她并称，63天逆回购投放量略超预期，央行稳定流动性、丰富逆回购品种及完善利率走
廊的意味更浓，但是今天63天期的操作也没有跨年，还需继续关注下周该品种的操作规模，
以及如何搭配七天和14天组合进行操作。
    
    中国央行今日进行1,400亿元人民币逆回购操作，其中首次登场的63天期逆回购规模500
亿元，另有七天期600亿元，14天期300亿元。据此计算，单日净投放900亿元，本周将净投
放3,900亿元。
        
   “看来央行净投放不太解渴，自觉等下午3点之后看看情况吧，”华南一券商交易员表示
，七天拆借价格介于4.5%-4.8%，隔夜一早也在3.8%-4%，随后隔夜价格回落到3.5%附近。
    
    “因为前期央妈投放多，下周30号、31号到期量也特别大，预计还得过几天紧巴日子，
毕竟月末效应也会导致大行控制备付金，减少融出的。”她称。
    
    据路透统计，截至目前，下周逆回购到期规模达8,000亿元；另外，下周五（11月3日）
还将有2,070亿元的MLF到期。
                  
    根据国家税务总局的通知，因10月1日-8日为节假日，10月份申报缴纳增值税、消费税
、所得税等税费种，申报纳税的最后期限顺延至10月25日。   
                     
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间12:25                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.7168     2.7163      +0.05
      七天                     2.8141     2.9714     -15.73
                                                  
      14天                     4.2706     4.1964      +7.42
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    4.9000     3.7150    +118.50
                                                  
      七天                     4.8300     4.2400     +59.00
                                                  
      14天                     4.3550     4.1250     +23.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.7500     2.7000      +5.00
                                                  
      七天                     3.2900     3.4400     -15.00
                                                  
      14天                     4.3500     4.3000      +5.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.7181     2.6937      +2.44
                                                  
       七天                    2.8788     2.8699      +0.89
                                                  
       三个月                  4.3901     4.3845      +0.56
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吴芳； 审校 林高丽)

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