中国货币市场：节后首日资金续紧，准备金例行调整叠加公开市场净回笼

路透上海10月9日 - 十一长假后首个交易日，中国银行间市场周一资金面延续紧势，因今日存款准备金例 行调整，不少机构多为补缴，且央行公开市场零操作，大额净回笼叠加施压。 交易员称，央行就本月到期的中期借贷便利(MLF)续做进行询量，预计最早也得在接近周五首批到期时操 作，远水解不了近渴。目前大行出资甚少，部分小型机构轧平头寸压力较大。 另外，节前央行宣布的定向降准措施，生效时间延至明年，对即时流动性基本没有任何助力。 央行稍早公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收逆回购到期等影响，今日不开展公开市场 操作。据此计算，单日将净回笼1,800亿元人民币。市场人士并透露，央行已就本月将到期的MLF续做进行询量 ，有望在周五(13日)操作。 华北一地方性银行交易员表示，公开市场大规模净回笼令流动性更承压，资金“很紧，大行不出或者在借 。(现在)应该挺多机构没平，今天还不知道怎么过呢。” 中国央行9月30日决定对普惠金融实施定向降准政策，对于普惠金融贷款余额或增量占比达1.5%的商业银 行，可降准0.5个百分点；占比达到10%的银行，可在第一档基础上再下调1个百分点。这一措施将从2018年起 实施。 对券商等非银机构来说，融资继续存在难度，价格亦不低。 上海一券商交易员透露，就其询价情况来看，在银行间可借隔夜价格在4%左右，七天在4.5%-5%之间，上 海证券交易所上述两个期限回购最新成交在6%或5%上下。 因国庆和中秋假期，中国主要金融市场10月1日至10月8日休市，9月30日银行间债市调休开市。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.6987 2.9518 -25.31 七天 3.0209 3.1622 -14.13 14天 4.2760 4.0685 +20.75 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 6.6200 16.6300 -1001.00 七天 5.3800 14.6500 -927.00 14天 4.8800 6.5200 -164.00 回购定盘利率 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS 2.7000 2.9400 -24.00 > 七天 3.4400 3.1500 +29.00 14天 4.3000 4.0000 +30.00 Shibor 其中:隔夜 2.7400 2.9380 -19.80 七天 2.9201 2.9671 -4.70 三个月 4.3502 4.3565 -0.63 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)