FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
中国货币市场：节后首日资金续紧，准备金例行调整叠加公开市场净回笼
频道
专题
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
中共十九大
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
深度分析
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
深度分析
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年10月9日 / 凌晨3点47分 / 12 天内

中国货币市场：节后首日资金续紧，准备金例行调整叠加公开市场净回笼

2 分钟阅读

    路透上海10月9日 - 十一长假后首个交易日，中国银行间市场周一资金面延续紧势，因今日存款准备金例
行调整，不少机构多为补缴，且央行公开市场零操作，大额净回笼叠加施压。
    
    交易员称，央行就本月到期的中期借贷便利(MLF)续做进行询量，预计最早也得在接近周五首批到期时操
作，远水解不了近渴。目前大行出资甚少，部分小型机构轧平头寸压力较大。
    
    另外，节前央行宣布的定向降准措施，生效时间延至明年，对即时流动性基本没有任何助力。
    
    央行稍早公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收逆回购到期等影响，今日不开展公开市场
操作。据此计算，单日将净回笼1,800亿元人民币。市场人士并透露，央行已就本月将到期的MLF续做进行询量
，有望在周五(13日)操作。
    
    华北一地方性银行交易员表示，公开市场大规模净回笼令流动性更承压，资金“很紧，大行不出或者在借
。(现在)应该挺多机构没平，今天还不知道怎么过呢。”
    
    中国央行9月30日决定对普惠金融实施定向降准政策，对于普惠金融贷款余额或增量占比达1.5%的商业银
行，可降准0.5个百分点；占比达到10%的银行，可在第一档基础上再下调1个百分点。这一措施将从2018年起
实施。
    
    对券商等非银机构来说，融资继续存在难度，价格亦不低。
    
    上海一券商交易员透露，就其询价情况来看，在银行间可借隔夜价格在4%左右，七天在4.5%-5%之间，上
海证券交易所上述两个期限回购最新成交在6%或5%上下。

    因国庆和中秋假期，中国主要金融市场10月1日至10月8日休市，9月30日银行间债市调休开市。
    
    
    以下为主要货币市场利率报价:       
 北京时间11:32             今日(%)   上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                            
 其中:隔夜                  2.6987    2.9518      -25.31
  七天                      3.0209    3.1622      -14.13
 14天                       4.2760    4.0685      +20.75
 上海证交所质押式回购利率                               
 其中:隔夜                  6.6200   16.6300    -1001.00
  七天                      5.3800   14.6500     -927.00
  14天                      4.8800    6.5200     -164.00
 回购定盘利率                                           
 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS   2.7000    2.9400      -24.00
 >                                             
  七天                      3.4400    3.1500      +29.00
  14天                      4.3000    4.0000      +30.00
 Shibor                                                 
 其中:隔夜                  2.7400    2.9380      -19.80
 七天                       2.9201    2.9671       -4.70
 三个月                     4.3502    4.3565       -0.63
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below