FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
1 个月前
中国货币市场：财政投放加大资金宽松不改，供给平衡惟非银融入成本略高
#中国进出口
#半岛局势
#脱欧
#图片精选
频道
专题
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
半岛局势
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
国际财经
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
深度分析
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年6月27日 / 凌晨3点23分 / 1 个月前

中国货币市场：财政投放加大资金宽松不改，供给平衡惟非银融入成本略高

路透新闻部

3 分钟阅读

    路透北京6月27日 - 月末财政投放加大助力银行间市场资金面宽松不改，中国央行公开
市场周二连续第三日暂停逆回购操作。交易员称，资金供给整体平衡，但由于半年末考核在
即，银行对非银机构供给意愿不足，非银融入成本略高。
    
    他们并表示，在财政投放的帮助下，资金顺利跨季无忧，但后续仍将面临监管层面的不
确定性，需密切关注央行态度是否会有微妙变化。
    
    北京一银行交易员说，“挺松的还是，供给整个来说比较平衡，财政投放比较大，所以
央行还是停了逆回购。”
    
    华南一券商交易员则表示，“整体宽松，不过银行这会都不太愿意出钱给非银，主要是
半年末考核的原因吧。非银之间互借平头寸没太大问题，只不过价格会稍贵点。”
    
    他并称，目前跨月资金供给仍然一直有，安然度过半年末时点问题不大；不过后面监管
层面仍存不确定性，央行在调节流动性操作上的微妙变化应密切关注。
    
    中国央行周二公告称，临近月末财政支出力度加大，对冲央行逆回购到期后银行体系流
动性处于较高水平，公开市场今日不开展操作。此亦为连续第三日暂停操作；据此计算，今
日净回笼100亿元人民币。据路透统计，本周公开市场共有3,300亿元逆回购到期。
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:18                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.5551     2.6558     -10.07
      七天                     2.7150     2.7620      -4.70
                                                  
      14天                     4.0732     4.1398      -6.66
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    4.0550     4.0000      +5.50
                                                  
      七天                     4.9100     4.9800      -7.00
                                                  
      14天                     4.5300     4.5300      +0.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.6800     2.8000     -12.00
                                                  
      七天                     2.9500     3.0000      -5.00
                                                  
      14天                     4.2500     4.3000      -5.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.6260     2.7170      -9.10
                                                  
       七天                    2.8834     2.9063      -2.29
                                                  
       三个月                  4.5833     4.6125      -2.92
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below