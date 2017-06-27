中国货币市场：财政投放加大资金宽松不改，供给平衡惟非银融入成本略高

路透北京6月27日 - 月末财政投放加大助力银行间市场资金面宽松不改，中国央行公开 市场周二连续第三日暂停逆回购操作。交易员称，资金供给整体平衡，但由于半年末考核在 即，银行对非银机构供给意愿不足，非银融入成本略高。 他们并表示，在财政投放的帮助下，资金顺利跨季无忧，但后续仍将面临监管层面的不 确定性，需密切关注央行态度是否会有微妙变化。 北京一银行交易员说，“挺松的还是，供给整个来说比较平衡，财政投放比较大，所以 央行还是停了逆回购。” 华南一券商交易员则表示，“整体宽松，不过银行这会都不太愿意出钱给非银，主要是 半年末考核的原因吧。非银之间互借平头寸没太大问题，只不过价格会稍贵点。” 他并称，目前跨月资金供给仍然一直有，安然度过半年末时点问题不大；不过后面监管 层面仍存不确定性，央行在调节流动性操作上的微妙变化应密切关注。 中国央行周二公告称，临近月末财政支出力度加大，对冲央行逆回购到期后银行体系流 动性处于较高水平，公开市场今日不开展操作。此亦为连续第三日暂停操作；据此计算，今 日净回笼100亿元人民币。据路透统计，本周公开市场共有3,300亿元逆回购到期。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:18 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.5551 2.6558 -10.07 七天 2.7150 2.7620 -4.70 14天 4.0732 4.1398 -6.66 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.0550 4.0000 +5.50 七天 4.9100 4.9800 -7.00 14天 4.5300 4.5300 +0.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.6800 2.8000 -12.00 七天 2.9500 3.0000 -5.00 14天 4.2500 4.3000 -5.00 Shibor 其中:隔夜 2.6260 2.7170 -9.10 七天 2.8834 2.9063 -2.29 三个月 4.5833 4.6125 -2.92 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)