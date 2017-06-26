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中国货币市场：财政投放支撑宽松资金面，半年末预期进一步稳定乐观
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2017年6月26日 / 凌晨3点52分 / 1 个月前

中国货币市场：财政投放支撑宽松资金面，半年末预期进一步稳定乐观

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透上海6月26日 - 中国央行公开市场周一再暂停逆回购操作，不过财政存款投放力度
加大支撑宽松资金面。银行间市场上，对存款类机构来说，包括跨月期限在内，供求都较为
平衡，半年末前流动性总体预期进一步稳定乐观。
    
    央行稍早公告，临近月末财政支出力度加大，对冲逆回购到期后银行体系流动性处于较
高水平，公开市场今日不开展操作。为连续第二日暂停操作，据此计算，单日净回笼500亿
元人民币。
    
    华北一银行交易员称，头寸“平的都挺快的，跨月的供给也还行，半年末应该差不多就
这样了。”
    
    她并表示，随着半年末流动性压力的减轻，同业存单发行利率也继续松动。
    
    不过对券商等非银机构而言，与银行不同的是所借跨月资金价格还是略高，尤其是刚刚
可以跨月的七天期，利率仍高于14天期。
    
    以下为主要货币市场利率报价:     
 北京时间11:35              今日(%)  上日(%)  变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                           
 其中:隔夜                  2.6587   2.7476       -8.89
  七天                      2.7281   2.8233       -9.52
 14天                       4.1201   4.1771       -5.70
 上海证交所质押式回购利率                              
 其中:隔夜                  4.0100   3.6350      +37.50
  七天                      4.8200   4.4500      +37.00
  14天                      4.5000   4.4600       +4.00
 回购定盘利率                                          
 其中:隔夜                  2.6800   2.8000      -12.00
  七天                      2.9500   3.0000       -5.00
  14天                      4.2500   4.3000       -5.00
 Shibor                                                
 其中:隔夜                  2.7170   2.8100       -9.30
 七天                       2.9063   2.9360       -2.97
 三个月                     4.6125   4.6300       -1.75
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 吴云凌)

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