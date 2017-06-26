中国货币市场：财政投放支撑宽松资金面，半年末预期进一步稳定乐观

路透上海6月26日 - 中国央行公开市场周一再暂停逆回购操作，不过财政存款投放力度 加大支撑宽松资金面。银行间市场上，对存款类机构来说，包括跨月期限在内，供求都较为 平衡，半年末前流动性总体预期进一步稳定乐观。 央行稍早公告，临近月末财政支出力度加大，对冲逆回购到期后银行体系流动性处于较 高水平，公开市场今日不开展操作。为连续第二日暂停操作，据此计算，单日净回笼500亿 元人民币。 华北一银行交易员称，头寸“平的都挺快的，跨月的供给也还行，半年末应该差不多就 这样了。” 她并表示，随着半年末流动性压力的减轻，同业存单发行利率也继续松动。 不过对券商等非银机构而言，与银行不同的是所借跨月资金价格还是略高，尤其是刚刚 可以跨月的七天期，利率仍高于14天期。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.6587 2.7476 -8.89 七天 2.7281 2.8233 -9.52 14天 4.1201 4.1771 -5.70 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.0100 3.6350 +37.50 七天 4.8200 4.4500 +37.00 14天 4.5000 4.4600 +4.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.6800 2.8000 -12.00 七天 2.9500 3.0000 -5.00 14天 4.2500 4.3000 -5.00 Shibor 其中:隔夜 2.7170 2.8100 -9.30 七天 2.9063 2.9360 -2.97 三个月 4.6125 4.6300 -1.75 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 吴云凌)