中国货币市场：资金仍呈紧平衡，同业存单到期较多但料仅结构性偏紧

路透北京7月24日 - 中国银行间市场周一早盘资金面仍呈紧平衡，不过临近中午，大行融出有所增加。交易员表示，本周同业存单到期量较大，机构短期流动性预期偏谨慎，市场结构性偏紧状况料仍有显现。 不过他们亦均指出，从逆回购操作来看，央行仍致力于维稳流动性，且在公告中阐明操作目的以提升透明度，故预计市场预期整体仍将平稳。 北京一银行交易员说，“早上还是略偏紧，大家预期上不是很乐观，公开市场今天做了不少，不过可能是还没流到小机构，结构性有的紧，不过比上周已经好多了，平头寸没什么问题，而且这会儿大行也有陆续出的了，下午应该会更好点。” 她并称，由于近期同业存单到期量较大，对本周资金面略偏谨慎，不过亦不至于过度担忧，个人认为年内最紧张时刻已然过去。 上海一券商交易员表示，央行在公告中亦说明了操作目的，这样既有利于提升操作透明度，亦利于稳定市场预期。 “央行就是要告诉大家，市场有什么我都看得见的，不用你们担心，大家预期谨慎归谨慎，但还是比较平稳的。”他并称，“今天这会儿感觉有点小紧，其实按现在的状态来说也就是紧平衡，大家基本也适应了。” 中国央行今日公告称，为对冲政府债券发行缴款和央行逆回购、MLF到期等因素对银行体系流动性的影响，今日开展了3,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期2,000亿元，14天期1,500亿。按逆回购统计口径计算，单日净投放2,200亿元；而若考虑MLF（中期借贷便利）到期，单日净投放则为815亿元。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:54 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.6822 2.7402 -5.80 七天 2.8121 2.9099 -9.78 14天 4.0773 4.0436 +3.37 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.6650 4.6250 +4.00 七天 4.4450 4.0800 +36.50 14天 4.2500 4.0950 +15.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.7000 2.7500 -5.00 七天 3.2000 3.4400 -24.00 14天 4.2000 4.1000 +10.00 Shibor 其中:隔夜 2.7080 2.7330 -2.50 七天 2.8450 2.8470 -0.20 三个月 4.2550 4.2550 +0.00 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明；审校 张喜良)