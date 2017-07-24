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15 天前
中国货币市场：资金仍呈紧平衡，同业存单到期较多但料仅结构性偏紧
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2017年7月24日 / 凌晨4点11分 / 15 天前

中国货币市场：资金仍呈紧平衡，同业存单到期较多但料仅结构性偏紧

路透新闻部

3 分钟阅读

    路透北京7月24日 - 中国银行间市场周一早盘资金面仍呈紧平衡，不过临近中午，大行融出有所增加。交易员表示，本周同业存单到期量较大，机构短期流动性预期偏谨慎，市场结构性偏紧状况料仍有显现。
    
    不过他们亦均指出，从逆回购操作来看，央行仍致力于维稳流动性，且在公告中阐明操作目的以提升透明度，故预计市场预期整体仍将平稳。
    
    北京一银行交易员说，“早上还是略偏紧，大家预期上不是很乐观，公开市场今天做了不少，不过可能是还没流到小机构，结构性有的紧，不过比上周已经好多了，平头寸没什么问题，而且这会儿大行也有陆续出的了，下午应该会更好点。”
    
    她并称，由于近期同业存单到期量较大，对本周资金面略偏谨慎，不过亦不至于过度担忧，个人认为年内最紧张时刻已然过去。
    
    上海一券商交易员表示，央行在公告中亦说明了操作目的，这样既有利于提升操作透明度，亦利于稳定市场预期。
    
    “央行就是要告诉大家，市场有什么我都看得见的，不用你们担心，大家预期谨慎归谨慎，但还是比较平稳的。”他并称，“今天这会儿感觉有点小紧，其实按现在的状态来说也就是紧平衡，大家基本也适应了。”
    
    中国央行今日公告称，为对冲政府债券发行缴款和央行逆回购、MLF到期等因素对银行体系流动性的影响，今日开展了3,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期2,000亿元，14天期1,500亿。按逆回购统计口径计算，单日净投放2,200亿元；而若考虑MLF（中期借贷便利）到期，单日净投放则为815亿元。
        
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:54                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.6822     2.7402      -5.80
      七天                     2.8121     2.9099      -9.78
                                                  
      14天                     4.0773     4.0436      +3.37
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    4.6650     4.6250      +4.00
                                                  
      七天                     4.4450     4.0800     +36.50
                                                  
      14天                     4.2500     4.0950     +15.50
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.7000     2.7500      -5.00
                                                  
      七天                     3.2000     3.4400     -24.00
                                                  
      14天                     4.2000     4.1000     +10.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.7080     2.7330      -2.50
                                                  
       七天                    2.8450     2.8470      -0.20
                                                  
       三个月                  4.2550     4.2550      +0.00
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明；审校 张喜良)

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