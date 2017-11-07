FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
中国货币市场：资金仍松但低价融出现象显收敛，跨缴税周期品种需求升温
频道
专题
特朗普警告朝鲜“残暴政权”正走向极度危险境地
特朗普亚洲行
特朗普警告朝鲜“残暴政权”正走向极度危险境地
焦点：中国环境治理带动LNG需求爆棚 槽车送气忙不停
深度分析
焦点：中国环境治理带动LNG需求爆棚 槽车送气忙不停
中国计划放宽外资在券商领域持股与合作的限制--消息人士
中国财经
中国计划放宽外资在券商领域持股与合作的限制--消息人士
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月7日 / 凌晨4点18分 / 1 天前

中国货币市场：资金仍松但低价融出现象显收敛，跨缴税周期品种需求升温

3 分钟阅读

    路透上海11月7日 - 中国银行间市场周二资金面依旧呈现宽松局面，尽管连暂停三日之
后逆回购再度操作，但在到期量对冲下，央行公开市场依旧小幅净回笼。交易人士表示，流
动性整体仍属稳中偏松，但盘中减点情况较前几日有所收敛，且跨缴税周期的14天品种价格
略显偏高。
    
    “资金还是松的，不过价格不会那么低了，有逐渐抬升的势头，央妈虽然逆回购出手投
放了，但是从昨天开始也都是净回笼的，”华南一券商交易员称，本月15号要开始缴税，所
以非银七天以上拆借价格会高一点。 
         
    中国央行公开市场今日进行总额1,800亿元人民币逆回购操作，其中七天期800亿元，14
天期400亿元，63天期600亿元。据此计算，单日将净回笼800亿元人民币。据路透统计，本
周公开市场共有6,900亿元逆回购到期。
    
    上海一券商交易员表示，其隔夜加权价格拆借暂时问题不大，但是可以拆借到的七天期
价格在3.2%-3.4%附近，“最近公开市场到期量偏大，央行回笼力度也不小，且缴税临近市
场预期也不会太过宽松，看看下午会不会减点的多起来一些，”她称。 
    
    她并表示，经过10月末之后，市场情绪仍旧比较脆弱，预计即便资金面出现波动时，央
行也会在一定程度适度加大投放呵护预期。
        
    中国央行上周五进行4,040亿元中期借贷便利(MLF)，期限一年，利率持平于3.20%。11
月共有3,960亿元MLF到期，上周五已到期2,070亿元，11月12日、16日分别还有665亿元、1,
225亿元。   
     
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:56                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.5330     2.4593      +7.37
      七天                     2.7207     2.7479      -2.72
                                                  
      14天                     3.6163     3.6348      -1.85
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    2.9450     2.9050      +4.00
                                                  
      七天                     3.2300     3.2750      -4.50
                                                  
      14天                     3.4300     3.5550     -12.50
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.5500     2.4900      +6.00
                                                  
      七天                     3.0000     2.9000     +10.00
                                                  
      14天                     3.6500     3.6000      +5.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.5520     2.5120      +4.00
                                                  
       七天                    2.7878     2.7970      -0.92
                                                  
       三个月                  4.4314     4.4294      +0.20
                                                  
 
  备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below