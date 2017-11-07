中国货币市场：资金仍松但低价融出现象显收敛，跨缴税周期品种需求升温

路透上海11月7日 - 中国银行间市场周二资金面依旧呈现宽松局面，尽管连暂停三日之 后逆回购再度操作，但在到期量对冲下，央行公开市场依旧小幅净回笼。交易人士表示，流 动性整体仍属稳中偏松，但盘中减点情况较前几日有所收敛，且跨缴税周期的14天品种价格 略显偏高。 “资金还是松的，不过价格不会那么低了，有逐渐抬升的势头，央妈虽然逆回购出手投 放了，但是从昨天开始也都是净回笼的，”华南一券商交易员称，本月15号要开始缴税，所 以非银七天以上拆借价格会高一点。 中国央行公开市场今日进行总额1,800亿元人民币逆回购操作，其中七天期800亿元，14 天期400亿元，63天期600亿元。据此计算，单日将净回笼800亿元人民币。据路透统计，本 周公开市场共有6,900亿元逆回购到期。 上海一券商交易员表示，其隔夜加权价格拆借暂时问题不大，但是可以拆借到的七天期 价格在3.2%-3.4%附近，“最近公开市场到期量偏大，央行回笼力度也不小，且缴税临近市 场预期也不会太过宽松，看看下午会不会减点的多起来一些，”她称。 她并表示，经过10月末之后，市场情绪仍旧比较脆弱，预计即便资金面出现波动时，央 行也会在一定程度适度加大投放呵护预期。 中国央行上周五进行4,040亿元中期借贷便利(MLF)，期限一年，利率持平于3.20%。11 月共有3,960亿元MLF到期，上周五已到期2,070亿元，11月12日、16日分别还有665亿元、1, 225亿元。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:56 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.5330 2.4593 +7.37 七天 2.7207 2.7479 -2.72 14天 3.6163 3.6348 -1.85 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.9450 2.9050 +4.00 七天 3.2300 3.2750 -4.50 14天 3.4300 3.5550 -12.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.5500 2.4900 +6.00 七天 3.0000 2.9000 +10.00 14天 3.6500 3.6000 +5.00 Shibor 其中:隔夜 2.5520 2.5120 +4.00 七天 2.7878 2.7970 -0.92 三个月 4.4314 4.4294 +0.20 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)