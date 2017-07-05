中国货币市场：资金供给充沛减点融出普遍，关注近期转债发行扰动

路透上海7月5日 - 尽管中国央行公开市场周三继续暂停逆回购，单日净回笼900亿元人 民币，但银行间市场资金供给仍十分充沛；今日虽还是例行缴准日，对宽裕流动性影响亦甚 微，市场上回购利率减点融出现象较为普遍。 交易员并指出，公开市场持续空窗表明央行的中性政策态度未改，在市场资金偏向泛滥 的情况下，央行会继续通过逆回购到期不续来对冲，而近期有两只大盘可转债将发行，或对 短期资金面形成些许扰动。 “今天松的一塌糊涂，钱多的可怕，不过像我这种借钱的倒是爽啦。在央行（公开市场 连续停做）这样的态度下，还能这么松，有点不可思议，”北京一基金交易员称。 中国央行周三公告称，近期银行体系流动性充裕，对冲金融机构缴纳法定存款准备金和 央行逆回购到期等因素后，银行体系流动性总量仍处于较高水平，今日不开展公开市场操作 ；这也是央行连续第九日暂停操作。据此计算，公开市场单日净回笼900亿元。 华东一银行交易员表示，资金供应如此充足，可能还是跟半年末大量的财政投放有关， 上周还受月末时点因素影响体现得不明显，进入月初就一下子显得资金泛滥。 她并谈到，而今日的例行缴准似乎总体规模也不大，对流动性影响有限，“我们行（例 行缴准）就没多少。现在市场价（出钱）都是要减点，要不就出不掉。” 她还认为，这个月未到期的逆回购以及MLF（中期借贷便利）规模还不小，接下来央行 应该还会通过灵活调整到期续做比例，将资金面调整至不紧不松。 据路透统计，7月共有3,575亿元人民币中期借贷便利到期，到期日均分布于中下旬，具 体为7月13日、7月18日和7月24日。 今日上海银行间同业拆放利率(Shibor)近全线下行，其中隔夜品种跌幅扩大 至10.67个bp（基点）。 交易员指出，本周和下周各有一只大盘可转债发行，其对资金面的影响值得关注。 上海一券商交易员表示，本周将发行的是国泰君安可转债，下周将有中国 石化可转债发行，不过从国泰君安转债的网下申购要求看，定金仅为5%，较此 前一般为20%的比例已有明显降低。 国泰君安今日发布了可转债发行公告，本次拟发行70亿元可转债，网下申购日为本周五 （7月7日）。 而前述基金交易员透露，近期证监会对可转债发行方式进行了改革，但本周的国泰君安 实际还是按照老办法进行申购，下周的中石化则有可能成为首只实行申购新规的可转债，其 对资金面冲击可能进一步减弱。 中国证监会5月宣布，拟进一步完善可转债、可交换债发行方式，借鉴目前新股发行经 验，将现行的资金申购改为信用申购，以避免可转债或可交换债发行时冻结大量资金，对债 市产生一定影响。 其中对于网下投资者，承销商今后不再按申购金额的比例收取保证金，基于管理承销风 险的考虑，可向网下单一申购账户收取不超过50万元的申购保证金，并在发行公告中明确约 定网下投资者违约时申购保证金处理方式。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.5241 2.6465 -12.24 七天 2.7004 2.7625 -6.21 14天 3.5863 3.7197 -13.34 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.0000 3.0350 -3.50 七天 3.4600 3.6400 -18.00 14天 3.7100 3.8700 -16.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.5500 2.6800 -13.00 七天 2.9500 3.2000 -25.00 14天 3.7000 3.7500 -5.00 Shibor 其中:隔夜 2.5830 2.6897 -10.67 七天 2.8028 2.8299 -2.71 三个月 4.4285 4.4606 -3.21 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞； 审校 乔艳红)