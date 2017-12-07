中国货币市场：资金供需均衡，28天期逆回购重启但未明显改善跨年供给

路透北京12月7日 - 中国银行间市场周四资金面略有收敛但整体供需仍属均衡，惟跨年期限品种供给依然 较少。交易员称，公开市场连续净回笼，今日仅对冲到期，累计效应导致流动性较前两日相对收缩；而28天期 逆回购时隔两个多月后重启，但未明显缓解跨年资金供给形势。 华东一银行交易员说，“今天没前几天那么松，但也说不上紧，算是平衡吧，毕竟央行连续回笼了这么多 资金，...跨年的还是紧，大家心里没谱，所以都不愿意出（跨年资金）。” 她并称，央行已表态不希望看到资金过于宽松，公开市场连续净回笼且昨日MLF亦是等额对冲当日到期， 累积效应有所显现，但平头寸问题不大。 中国央行公开市场今日进行总额2,700亿元人民币逆回购操作，等额对冲当日到期量；包括七天期1,200亿 元，14天期500亿元，28天期1,000亿元。其中28天期品种为暂停逾两个月后重现。 华南一券商交易员说，“28天（逆回购）恢复了，央行应该是考虑到跨年的因素，昨天媒体那个解释也说 了，所以跨年在量上我倒是不担心，不过价格就不好说了。” 央行周三如期开展中期借贷便利(MLF)续作，但1,880亿元规模仅等额对冲当日MLF到期，九个月来首次打 破单次续作全月到期MLF的惯例，当日全口径净回笼2,400亿元；央行主管媒体称12月将分两次续作到期MLF， 旨在防止流动性过于宽松，增强公开市场操作的精准性和灵活性。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:41 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.5680 2.5455 +2.25 七天 2.7778 2.7624 +1.54 14天 3.8057 3.7820 +2.37 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.1600 3.0650 +9.50 七天 3.4600 3.4700 -1.00 14天 3.7500 3.7350 +1.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.5900 2.5600 +3.00 七天 3.0000 3.2000 -20.00 14天 3.8100 3.8000 +1.00 Shibor 其中:隔夜 2.5850 2.5730 +1.20 七天 2.7910 2.7870 +0.40 三个月 4.7873 4.7830 +0.43 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)