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中国货币市场：资金供需均衡，28天期逆回购重启但未明显改善跨年供给
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2017年12月7日 / 凌晨3点51分 / 1 天前

中国货币市场：资金供需均衡，28天期逆回购重启但未明显改善跨年供给

3 分钟阅读

    路透北京12月7日 - 中国银行间市场周四资金面略有收敛但整体供需仍属均衡，惟跨年期限品种供给依然
较少。交易员称，公开市场连续净回笼，今日仅对冲到期，累计效应导致流动性较前两日相对收缩；而28天期
逆回购时隔两个多月后重启，但未明显缓解跨年资金供给形势。
    
    华东一银行交易员说，“今天没前几天那么松，但也说不上紧，算是平衡吧，毕竟央行连续回笼了这么多
资金，...跨年的还是紧，大家心里没谱，所以都不愿意出（跨年资金）。”
    
    她并称，央行已表态不希望看到资金过于宽松，公开市场连续净回笼且昨日MLF亦是等额对冲当日到期，
累积效应有所显现，但平头寸问题不大。
    
    中国央行公开市场今日进行总额2,700亿元人民币逆回购操作，等额对冲当日到期量；包括七天期1,200亿
元，14天期500亿元，28天期1,000亿元。其中28天期品种为暂停逾两个月后重现。
    
    华南一券商交易员说，“28天（逆回购）恢复了，央行应该是考虑到跨年的因素，昨天媒体那个解释也说
了，所以跨年在量上我倒是不担心，不过价格就不好说了。”
    
    央行周三如期开展中期借贷便利(MLF)续作，但1,880亿元规模仅等额对冲当日MLF到期，九个月来首次打
破单次续作全月到期MLF的惯例，当日全口径净回笼2,400亿元；央行主管媒体称12月将分两次续作到期MLF，
旨在防止流动性过于宽松，增强公开市场操作的精准性和灵活性。
    
    
    以下为主要货币市场利率报价:   
 北京时间11:41                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.5680     2.5455      +2.25
      七天                     2.7778     2.7624      +1.54
                                                  
      14天                     3.8057     3.7820      +2.37
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    3.1600     3.0650      +9.50
                                                  
      七天                     3.4600     3.4700      -1.00
                                                  
      14天                     3.7500     3.7350      +1.50
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.5900     2.5600      +3.00
                                                  
      七天                     3.0000     3.2000     -20.00
                                                  
      14天                     3.8100     3.8000      +1.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.5850     2.5730      +1.20
                                                  
       七天                    2.7910     2.7870      +0.40
                                                  
       三个月                  4.7873     4.7830      +0.43
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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