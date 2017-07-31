中国货币市场：资金偏紧回购利率趋涨，月末银行融出意愿降低

路透上海7月31日 - 7月末最后一日，中国央行公开市场操作量仅对冲当日到期，银行 间市场周一早盘资金面紧绷，银行融出意愿降低，回购利率涨幅明显。不过交易员称，月末 回购价高属预期之中，平稳跨月应可无虞。 “今天很多银行都不动头寸了，资金是有点紧；借还能借到，就是价高，”华北一银行 交易员称。 上海一基金交易员称，月末最后一日仍有不少机构仍缺跨月头寸，隔夜需求较大，非银 机构押信用的隔夜回购报价已经在5.5%以上；不过融出方更倾向于出借7至14天甚至更长期 限。 上海一保险资管交易员指出，早间银行间回购成交不多，加权利率代表性不强，但隔夜 最高成交已达到6%，交易所隔夜质押式回购亦升至6%左右，资金面压力凸显。不过考虑到近 几个交易日货币市场“早紧晚松”，预计今日也问题不大，等午后再观察下流动性会否好转 。 天风证券固收研究团队的最新报告指出，8月商业银行体系内资金缺口并不明显，但央 行资金到期量规模较大，不仅需要关注8月第一周的大量逆回购到期及8月15日MLF到期的续 作情况，还需要关注8月29日特别国债到期续作与否及续作方式。不过推测央行将继续保持 “中性”态度，流动性环境将维持“不紧不松”。 中国央行公开市场周一进行总额2,400亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,600亿元 ，14天期800亿。据此计算，单日投放量完全对冲当日到期量。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间 11:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp ) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.7574 2.8613 -10.39 七天 2.7737 2.8543 -8.06 14天 4.0790 4.0839 -0.49 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 6.0000 5.4500 +55.00 七天 4.7000 4.4850 +21.50 14天 4.2900 4.0300 +26.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8600 2.8100 +5.00 七天 3.4400 3.4400 0.00 14天 4.1000 4.0500 +5.00 Shibor 其中:隔夜 2.8060 2.8152 -0.92 七天 2.8820 2.8770 +0.50 三个月 4.2561 4.2514 +0.47 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)