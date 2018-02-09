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February 9, 2018 / 3:52 AM / in 2 days

中国货币市场：资金充裕跨春节融资难度不大，央行发声稳定节后预期

2 分钟阅读

    路透上海2月9日 - 中国银行间市场周五各期限资金供给依旧充裕，包括非银机构在内
的跨春节融资难度亦不大。另外，央行最新表示，春节后临时准备金动用安排(CRA)到期与
现金回笼节奏大体同步，以稳定节后流动性预期。
    
    央行官方微博称，目前CRA使用已达高峰，累计释放临时流动性近2万亿元人民币，满足
了春节前现金投放的需要。春节后，CRA到期与现金回笼节奏大体同步，银行体系流动性将
保持合理稳定。
    
    上海一券商交易员表示，宽松资金面下，非银机构融资难度不大，以信用债为抵押，在
银行间市场借入可跨春节的14天期价格在4.2%左右，借入节前到期的更不成问题。
    
    央行公开市场今日仍未进行任何操作，为连续第12日暂停，期间累计净回笼规模近1.4
万亿元。
                     
    本周日为中国农历春节放假调休工作日，银行间市场正常开放。今年春节假期为2月15
日至2月21日。 
    
    以下为主要货币市场利率报价:      
 北京时间11:32               今日(%  上日(%  变动(bp)
                               )       )     
 质押式回购加权平均利率                          
 其中:隔夜                     2.58    2.56     +2.13
     七天                      2.80    2.91    -10.44
     14天                      3.87    3.89     -1.68
 上海证交所质押式回购利率                            
 其中:隔夜                     3.75    2.96    +79.00
     七天                      4.47    4.19    +27.50
     14天                      4.23    4.18     +5.00
 回购定盘利率                                        
 其中:隔夜                     2.59    2.57     +2.00
     七天                      2.95    2.90     +5.00
     14天                      3.90    3.92     -2.00
 Shibor                                              
 其中:隔夜                     2.59    2.57     +1.70
     七天                      2.92    2.90     +1.40
     三个月                    4.69    4.70     -0.24
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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