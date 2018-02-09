中国货币市场：资金充裕跨春节融资难度不大，央行发声稳定节后预期

路透上海2月9日 - 中国银行间市场周五各期限资金供给依旧充裕，包括非银机构在内 的跨春节融资难度亦不大。另外，央行最新表示，春节后临时准备金动用安排(CRA)到期与 现金回笼节奏大体同步，以稳定节后流动性预期。 央行官方微博称，目前CRA使用已达高峰，累计释放临时流动性近2万亿元人民币，满足 了春节前现金投放的需要。春节后，CRA到期与现金回笼节奏大体同步，银行体系流动性将 保持合理稳定。 上海一券商交易员表示，宽松资金面下，非银机构融资难度不大，以信用债为抵押，在 银行间市场借入可跨春节的14天期价格在4.2%左右，借入节前到期的更不成问题。 央行公开市场今日仍未进行任何操作，为连续第12日暂停，期间累计净回笼规模近1.4 万亿元。 本周日为中国农历春节放假调休工作日，银行间市场正常开放。今年春节假期为2月15 日至2月21日。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:32 今日(% 上日(% 变动(bp) ) ) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.58 2.56 +2.13 七天 2.80 2.91 -10.44 14天 3.87 3.89 -1.68 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.75 2.96 +79.00 七天 4.47 4.19 +27.50 14天 4.23 4.18 +5.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.59 2.57 +2.00 七天 2.95 2.90 +5.00 14天 3.90 3.92 -2.00 Shibor 其中:隔夜 2.59 2.57 +1.70 七天 2.92 2.90 +1.40 三个月 4.69 4.70 -0.24 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)