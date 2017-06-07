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2 个月前
中国货币市场：资金均衡偏松净回笼影响不大，长线资金价格仍高预期偏谨慎
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2017年6月7日 / 凌晨4点12分 / 2 个月前

中国货币市场：资金均衡偏松净回笼影响不大，长线资金价格仍高预期偏谨慎

路透新闻部

3 分钟阅读

    路透北京6月7日 - 中国银行间市场周三早盘资金面均衡偏松，公开市场净回笼影响不
大，供给以股份制银行和城商行为主，大行融出偏少。交易员称，整体延续昨日MLF（中期
借贷便利）操作后的偏松格局，但供需更显均衡，不过跨月等长线资金价格依然较高。
    
    华南一基金交易员说，“刚开始出钱的比较多，这会有点少了，不过不紧，觉得只是更
加均衡了，OMO（公开市场）净回笼没什么影响，不是刚做了MLF嘛...供给主要是股份制和
城商行，大行可能因为考核出的不多。”
    
    她并表示，MLF操作后市场并没有预想的那样十分的宽松，且紧接着央行在公开市场进
行净回笼，说明央行仍掌握着流动性的度，即公开市场操作旨在维护资金平稳，而不希望过
于宽松。
    
    中国央行公开市场今日进行总额1,800亿元人民币的三个期限逆回购操作，其中七天期4
00亿元，14天期500亿元，28天期900亿元。按逆回购口径计算，单日净回笼600亿元。不过
今日还有733亿元中期借贷便利(MLF)到期，将再回笼等量资金。    
    
    不过，长线资金价格仍在攀升。北京一银行交易员说，“资金不紧张，跨月也有人出，
不过价格比较高...三个月和一年Shibor利率也在一直升，说明
大家预期并不好。”
    
    央行公开市场本周一重启28天期逆回购，周二逆回购缺席转为进行4,980亿元MLF操作。
    
    据路透统计，6月合计有4,313亿元MLF到期，分别为6月6日1,510亿、6月7日733亿、6月
16日2,070亿元。
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间12:00                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.7649     2.8465      -8.16
      七天                     2.7868     2.9422     -15.54
                                                  
      14天                     3.8619     3.9815     -11.96
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    3.3600     3.1600     +20.00
                                                  
      七天                     3.7000     3.7050      -0.50
                                                  
      14天                     3.8600     3.9100      -5.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.8000     2.8600      -6.00
                                                  
      七天                     3.5000     3.4400      +6.00
                                                  
      14天                     3.9000     4.0000     -10.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.8090     2.8419      -3.29
                                                  
       七天                    2.8919     2.8959      -0.40
                                                  
       三个月                  4.6988     4.6577      +4.11
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)

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