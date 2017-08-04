中国货币市场：资金完全转松利率续降，料下周公开市场加量净回笼微调

路透上海8月4日 - 中国银行间市场周五流动性持续向好，资金已完全转松，回购利率 大多续跌，且降幅进一步扩大。月初几无走款因素影响，预计资金面在月中之前应不会有太 大压力。 交易员并指出，随着市场资金供给再现充盈局面，预计近期公开市场主要操作方向也将 转为“削峰”，目前近万亿元的逆回购存量规模必然会逐步回落，因此下周公开市场的净回 笼力度可能加大，这也将抑制资金面更趋泛滥，稳中偏松料为主基调。 “今天算是彻底松了，（大行）基本是敞开出，隔夜（全市场回购利率）大概加权2.7% 多一些的样子，非银的（融资成本）都下来了。”北京一基金交易员称。 北京一保险机构交易员认为，月初走款需求本就不大，预计在月中缴税来临前资金压力 都有限。 不过上海一银行交易员谈到，随着流动性转好，央行公开市场也转向单日净回笼，尽管 近两日资金面刚刚恢复央行还相对“克制”，但在不紧不松政策基调下，在资金供给更加充 裕后央行净回笼力度肯定会进一步加大，以将资金面维持在相对平衡的状态。 中国央行公开市场今日进行了总额1,200亿元人民币的逆回购操作，其中七天期900亿元 ，14天期300亿元。据此计算，单日净回笼200亿元，本周净回笼400亿元。 据路透统计，截至目前，央行公开市场未到期的逆回购存量为9,900亿元，均集中在未 来两周内；此外8月15日还将有2875亿元的MLF（中期借贷便利）到期。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.6703 2.7819 -11.16 七天 2.7725 2.8754 -10.29 14天 3.6790 3.8453 -16.63 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.9800 3.1950 -21.50 七天 3.2750 3.4800 -20.50 14天 3.3800 3.5550 -17.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.7000 2.8000 -10.00 七天 3.1000 3.4000 -30.00 14天 3.6800 3.8000 -12.00 Shibor 其中:隔夜 2.7210 2.8070 -8.60 七天 2.8657 2.8840 -1.83 三个月 4.2724 4.2704 0.20 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞； 审校 杨淑祯)