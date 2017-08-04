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9 天前
中国货币市场：资金完全转松利率续降，料下周公开市场加量净回笼微调
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2017年8月4日 / 凌晨4点31分 / 9 天前

中国货币市场：资金完全转松利率续降，料下周公开市场加量净回笼微调

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透上海8月4日 - 中国银行间市场周五流动性持续向好，资金已完全转松，回购利率
大多续跌，且降幅进一步扩大。月初几无走款因素影响，预计资金面在月中之前应不会有太
大压力。
    
    交易员并指出，随着市场资金供给再现充盈局面，预计近期公开市场主要操作方向也将
转为“削峰”，目前近万亿元的逆回购存量规模必然会逐步回落，因此下周公开市场的净回
笼力度可能加大，这也将抑制资金面更趋泛滥，稳中偏松料为主基调。
    
    “今天算是彻底松了，（大行）基本是敞开出，隔夜（全市场回购利率）大概加权2.7%
多一些的样子，非银的（融资成本）都下来了。”北京一基金交易员称。
    
    北京一保险机构交易员认为，月初走款需求本就不大，预计在月中缴税来临前资金压力
都有限。
    
    不过上海一银行交易员谈到，随着流动性转好，央行公开市场也转向单日净回笼，尽管
近两日资金面刚刚恢复央行还相对“克制”，但在不紧不松政策基调下，在资金供给更加充
裕后央行净回笼力度肯定会进一步加大，以将资金面维持在相对平衡的状态。
    
    中国央行公开市场今日进行了总额1,200亿元人民币的逆回购操作，其中七天期900亿元
，14天期300亿元。据此计算，单日净回笼200亿元，本周净回笼400亿元。
    
    据路透统计，截至目前，央行公开市场未到期的逆回购存量为9,900亿元，均集中在未
来两周内；此外8月15日还将有2875亿元的MLF（中期借贷便利）到期。
        
    以下为主要货币市场利率报价:        
        
 北京时间11:59               今日(%)    上日(%)     变动(bp)
                                                            
 质押式回购加权平均利率                                     
   其中：隔夜                  2.6703    2.7819      -11.16 
         七天                  2.7725    2.8754      -10.29 
         14天                  3.6790    3.8453      -16.63 
 上海证交所质押式回购利率                                   
      其中:隔夜                2.9800    3.1950      -21.50 
           七天                3.2750    3.4800      -20.50 
          14天                 3.3800    3.5550      -17.50 
 回购定盘利率                                               
  其中:隔夜                    2.7000    2.8000      -10.00 
       七天                    3.1000    3.4000      -30.00 
      14天                     3.6800    3.8000      -12.00 
 Shibor                                                     
      其中:隔夜                2.7210    2.8070       -8.60 
           七天                2.8657    2.8840       -1.83 
         三个月                4.2724    4.2704        0.20 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞； 审校 杨淑祯)

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