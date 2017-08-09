中国货币市场：资金宽松供给较为充分，公开市场零投放未扰稳定心态

路透上海8月9日 - 中国银行间市场周三早盘流动性较上日更显宽松，隔夜等多期限供 给充分，借入资金难度不大。公开市场方面连续两日无投放亦无回笼，但市场对央行按需调 整的信心仍强，心态维持稳定。 华南一银行交易员称，资金面“比昨天更好一点，几个大行都有出，股份制感觉出的少 一点。” 央行公开市场稍早进行了总额1,400亿元人民币的逆回购操作，七天和14天期各半。据 此计算，为连续第二日投放量完全对冲到期量。另外，下周二(15日)将有2,87 5亿元的MLF到期。 同业存单方面，该交易员表示，近日利率较为坚挺，部分期限今日甚至有几个基点(bp) 的上行，或说明市场对更长期的流动性预期不算特别乐观。 上海一券商交易员也指出，供给充足情况下，今日借钱难度不大。不过谨慎起见，未来 还是会有考虑适当增加一些稍长期限资金配比。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp ) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.7995 2.8013 -0.18 七天 2.9229 2.8590 +6.39 14天 3.6960 3.6968 -0.08 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.1050 2.9850 +12.00 七天 3.3700 3.2900 +8.00 14天 3.5150 3.3700 +14.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8200 2.8000 +2.00 七天 3.4400 3.4400 +0.00 14天 3.7000 3.7100 -1.00 Shibor 其中:隔夜 2.8018 2.7840 +1.78 七天 2.8821 2.8710 +1.11 三个月 4.2818 4.2735 +0.83 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)