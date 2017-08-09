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5 天前
中国货币市场：资金宽松供给较为充分，公开市场零投放未扰稳定心态
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2017年8月9日 / 凌晨4点16分 / 5 天前

中国货币市场：资金宽松供给较为充分，公开市场零投放未扰稳定心态

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透上海8月9日 - 中国银行间市场周三早盘流动性较上日更显宽松，隔夜等多期限供
给充分，借入资金难度不大。公开市场方面连续两日无投放亦无回笼，但市场对央行按需调
整的信心仍强，心态维持稳定。
    
    华南一银行交易员称，资金面“比昨天更好一点，几个大行都有出，股份制感觉出的少
一点。”
    
    央行公开市场稍早进行了总额1,400亿元人民币的逆回购操作，七天和14天期各半。据
此计算，为连续第二日投放量完全对冲到期量。另外，下周二(15日)将有2,87
5亿元的MLF到期。
    
    同业存单方面，该交易员表示，近日利率较为坚挺，部分期限今日甚至有几个基点(bp)
的上行，或说明市场对更长期的流动性预期不算特别乐观。

    上海一券商交易员也指出，供给充足情况下，今日借钱难度不大。不过谨慎起见，未来
还是会有考虑适当增加一些稍长期限资金配比。    
        
    以下为主要货币市场利率报价:    
 北京时间12:00               今日(%)   上日(%)   变动(bp
                                                    )
 质押式回购加权平均利率                             
 其中:隔夜                    2.7995    2.8013     -0.18
  七天                        2.9229    2.8590     +6.39
 14天                         3.6960    3.6968     -0.08
 上海证交所质押式回购利率                               
 其中:隔夜                    3.1050    2.9850    +12.00
  七天                        3.3700    3.2900     +8.00
  14天                        3.5150    3.3700    +14.50
 回购定盘利率                                           
 其中:隔夜                    2.8200    2.8000     +2.00
  七天                        3.4400    3.4400     +0.00
  14天                        3.7000    3.7100     -1.00
 Shibor                                                 
 其中:隔夜                    2.8018    2.7840     +1.78
 七天                         2.8821    2.8710     +1.11
 三个月                       4.2818    4.2735     +0.83
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 李宏薇；审校 林高丽)

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