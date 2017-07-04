中国货币市场：资金宽松短期品种交投活跃，逆回购连续暂停符合预期

路透上海7月4日 - 中国银行间市场周二资金面宽松、回购利率续降，成交集中于短期品种。交易员称，月初资金面压力有限，如央行公告所言，流动性仍处于较高水平；而公开市场逆回购连续暂停符合预期，预计还会暂停一段时间，维持回笼自然到期资金的节奏。 “14天以内都很宽松的，其实长的也不贵，不过借的人不多；倒是同业存单感觉没6月份那么好发，利率下来以后需求也变少了，”上海一银行交易员称。 他表示，市场对短期资金面还比较乐观，不过公开市场逆回购及中期借贷便利（MLF）逐步到期累积下，若中旬资金面压力显现，再观察央行如何对冲操作。 北京一基金交易员则认为，月内资金面仍有不确定性，“趁着现在价格不贵，我准备多借点长的。” 周二上海银行间同业拆放利率(Shibor)全线下行，其中隔夜品种跌幅3.03个bp（基点）最为明显。 中国央行周二公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，公开市场今日不开展操作，这也是央行连续第八日暂停操作；因今日无逆回购到期，当日公开市场既无投放亦无回笼，结束此前连续九个交易日的单日净回笼。 据路透统计，7月共有3,575亿元人民币中期借贷便利到期，到期日均分布于中下旬，具体为7月13日、7月18日和7月24日。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间 11:20 今日(%) 上日(% 变动(bp ) ) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.6600 2.7184 -5.84 七天 2.7158 2.8369 -12.11 14天 3.7094 3.5702 +13.92 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.3500 3.5350 -18.50 七天 3.6900 4.0450 -35.50 14天 3.9000 4.0950 -19.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.7500 2.6300 +12.00 七天 3.2000 3.9000 -70.00 14天 3.8000 3.8000 0.00 Shibor 其中:隔夜 2.6897 2.7200 -3.03 七天 2.8299 2.8410 -1.11 三个月 4.4606 4.4857 -2.51 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)