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中国货币市场：资金宽松隔夜续有减点成交，转债申购在即致需求较旺
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2017年7月6日 / 凌晨3点57分 / 1 个月内

中国货币市场：资金宽松隔夜续有减点成交，转债申购在即致需求较旺

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透上海7月6日 - 中国银行间市场周四早盘资金面整体仍显宽松，隔夜品种最为充裕，开盘不久即见减
点成交；不过旺盛的需求下，资金价格下行动力有所减弱。
    
    交易员称，央行续停逆回购，借公开市场到期和地方债缴款等顺势回笼资金，叠加转债申购的小幅扰动，
后续资金面或收敛至不松不紧的中性状态。
    
    “早上就开始减点收隔夜，七天减不太动，借的人不少的。明天国泰君安可转债申购，今天有不少借1-7
天的。”上海一基金交易员表示。
    
    他表示，预计下周三还将有中石化可交换债100亿元发行，恰好衔接国君转债定金退款日，“两只债头尾
相接，资金面可能会有一点波动；但资金不紧，预计央行不会轻易重启逆回购。”
    
    不过他也提到，本次国君转债定金缴纳比例由以往常见的20%降至5%，对资金面的扰动会减小；中石化EB(
可交换债)尚未正式公布发行公告，届时还需观察其申购的具体安排，包括会否首次采用信用申购以避免发行
时冻结大量资金。

    国泰君安证券可转债发行公告显示，本次拟发行规模70亿元人民币，网下申购日为周五(7日)，未获配售
的网下申购定金退还日期为下周三(12日)。
    
    公开市场方面，中国央行周四公告称，因近期银行体系流动性充裕，对冲政府债券发行缴款和央行逆回购
到期等因素后，银行体系流动性总量仍处于较高水平，今日不开展公开市场操作；这也是央行连续第10日暂停
操作。据此计算，公开市场单日净回笼700亿元。
    
    华南一银行交易员称，政府债券(国债、地方债)缴款类似缴税，会产生使财政存款上升、银行间流动性收
紧的效果；月初地方债发行密集对资金有压力，但后续如有财政投放则可能对冲。
    
    据路透统计，截止周四，本周地方债方面有安徽、山东两批公开招标的地方债，以及河北一批定向地方债
缴款，共计764.55亿元；还有两期记账式国债、一期贴现国债缴款，共计742.6亿元。国债与地方债累计缴款
规模已逾1,500亿元。(完)
    
    
    以下为主要货币市场利率报价：
 北京时间 11:27              今日(%)  上日(%  变动(bp
                                      )       ) 
 质押式回购加权平均利率                              
  其中:隔夜                   2.5090  2.5033    +0.57
      七天                    2.7145  2.7080    +0.65
      14天                    3.6910  3.5829   +10.81
 上海证交所质押式回购利率                            
  其中:隔夜                   2.7850  2.5800   +20.50
      七天                    3.2850  3.2600    +2.50
      14天                    3.4500  3.6750   -22.50
 回购定盘利率                                        
  其中:隔夜                   2.5500  2.6800   -13.00
      七天                    2.9500  3.2000   -25.00
      14天                    3.7000  3.7500    -5.00
 Shibor                                              
  其中:隔夜                   2.5473  2.5830    -3.57
      七天                    2.7919  2.8028    -1.09
      三个月                  4.3876  4.4285    -4.09
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)

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