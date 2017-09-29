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中国货币市场：资金平稳跨季需求基本无虞，公开市场回笼压力有限
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2017年9月29日 / 凌晨4点09分 / 22 天内

中国货币市场：资金平稳跨季需求基本无虞，公开市场回笼压力有限

2 分钟阅读

    路透上海9月29日 - 中国银行间市场周五早盘资金面平稳，尽管公开市场稍早单日净回
笼1,600亿元，交易员称料因季末财政投放补充，流动性整体并未收紧；券商、基金等非银
机构跨长假的资金需求近日也多已消化，今日供需情况有所改善。

    上海一券商交易员表示，市场上跨季需求已经有所减退，目前来看问题不大，“其实前
两天也不是紧，就是价格高；今天公开市场继续回笼，估计财政投放有对冲，银行是不紧的
。”
    
    非银机构方面，她表示，虽然资金来源仍受到银行MPA考核等限制，但多数非银机构已
提前备好跨季头寸，供需情况不算紧张。惟买断式回购稍难借，因银行管制季末债券头寸等
，不过这也只是个别现象。
    
    上海一基金交易员称，近两日国开行和几家大行都有出14天跨季期限资金，借跨季头寸
的多数已平；目前银行间出11-14天期限的回购利率报价在6%左右，“跨季还比较贵，但也
是必须的高价吧”。
    
    中国央行周五公告，临近月末财政支出力度加大，对冲逆回购到期等因素后，银行体系
流动性处于较高水平，今日不开展公开市场操作。据此计算，单日净回笼1,600亿元。
    
    交易所回购方面，因采取T+1结算，今日交易的首次资金交收日延至中秋国庆长假之后
，不再覆盖跨季期限。不过昨日盘中一度飙升的上交所债券质押式回购利率，隔夜至七天利
率今日早盘小涨，在8%-9%附近。
    
    上海一保险交易员称，对于在交易所借跨季回购的机构而言，通常有两种方式：昨日借
到两天至七天期限的，已经完成跨季；昨日借到隔夜的，尽管实际计息天数跨季，但报表缺
口仍在，今日还需继续滚头寸，再借隔夜到七天，因此交易所市场上仍有一定资金需求。
    
    “这几个期限都是节后开始计息，实际天数只有一天，价格高点也无所谓，今天可以看
哪个便宜借哪个；不像昨天都是实打实的计息10天，最高价13%、14%非常贵了。”他说。

    因国庆和中秋假期，中国主要金融市场10月1日至10月8日休市。本周六(30日)银行间债
市调休开市，但多数券商、基金等机构放假。
    
    
    以下为主要货币市场利率报价:   
 北京时间 11:52               今日(%)   上日(%)  变动(bp
                                                 ) 
 质押式回购加权平均利率                                 
  其中:隔夜                     2.7703   2.9320   -16.17
      七天                      2.9394   2.9673    -2.79
      14天                      4.3680   3.9010   +46.70
 上海证交所质押式回购利率                               
  其中:隔夜                     9.1150   8.5550   +56.00
      七天                      8.5200   7.3900  +113.00
      14天                      6.3000   6.6150   -31.50
 回购定盘利率                                           
  其中:隔夜                     2.7700   2.9500   -18.00
      七天                      3.2500   2.9300   +32.00
      14天                      5.5000   4.1500  +135.00
 Shibor                                                 
  其中:隔夜                     2.8040   2.9170   -11.30
      七天                      2.9639   2.9675    -0.36
      三个月                    4.3561   4.3560    +0.01
   
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)

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