中国货币市场：资金平稳跨季需求基本无虞，公开市场回笼压力有限

路透上海9月29日 - 中国银行间市场周五早盘资金面平稳，尽管公开市场稍早单日净回 笼1,600亿元，交易员称料因季末财政投放补充，流动性整体并未收紧；券商、基金等非银 机构跨长假的资金需求近日也多已消化，今日供需情况有所改善。 上海一券商交易员表示，市场上跨季需求已经有所减退，目前来看问题不大，“其实前 两天也不是紧，就是价格高；今天公开市场继续回笼，估计财政投放有对冲，银行是不紧的 。” 非银机构方面，她表示，虽然资金来源仍受到银行MPA考核等限制，但多数非银机构已 提前备好跨季头寸，供需情况不算紧张。惟买断式回购稍难借，因银行管制季末债券头寸等 ，不过这也只是个别现象。 上海一基金交易员称，近两日国开行和几家大行都有出14天跨季期限资金，借跨季头寸 的多数已平；目前银行间出11-14天期限的回购利率报价在6%左右，“跨季还比较贵，但也 是必须的高价吧”。 中国央行周五公告，临近月末财政支出力度加大，对冲逆回购到期等因素后，银行体系 流动性处于较高水平，今日不开展公开市场操作。据此计算，单日净回笼1,600亿元。 交易所回购方面，因采取T+1结算，今日交易的首次资金交收日延至中秋国庆长假之后 ，不再覆盖跨季期限。不过昨日盘中一度飙升的上交所债券质押式回购利率，隔夜至七天利 率今日早盘小涨，在8%-9%附近。 上海一保险交易员称，对于在交易所借跨季回购的机构而言，通常有两种方式：昨日借 到两天至七天期限的，已经完成跨季；昨日借到隔夜的，尽管实际计息天数跨季，但报表缺 口仍在，今日还需继续滚头寸，再借隔夜到七天，因此交易所市场上仍有一定资金需求。 “这几个期限都是节后开始计息，实际天数只有一天，价格高点也无所谓，今天可以看 哪个便宜借哪个；不像昨天都是实打实的计息10天，最高价13%、14%非常贵了。”他说。 因国庆和中秋假期，中国主要金融市场10月1日至10月8日休市。本周六(30日)银行间债 市调休开市，但多数券商、基金等机构放假。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间 11:52 今日(%) 上日(%) 变动(bp ) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.7703 2.9320 -16.17 七天 2.9394 2.9673 -2.79 14天 4.3680 3.9010 +46.70 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 9.1150 8.5550 +56.00 七天 8.5200 7.3900 +113.00 14天 6.3000 6.6150 -31.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.7700 2.9500 -18.00 七天 3.2500 2.9300 +32.00 14天 5.5000 4.1500 +135.00 Shibor 其中:隔夜 2.8040 2.9170 -11.30 七天 2.9639 2.9675 -0.36 三个月 4.3561 4.3560 +0.01 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)