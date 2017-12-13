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December 13, 2017 / 4:08 AM / 2 days ago

中国货币市场：资金延续紧平衡，非银融入略难但轧平头寸问题不大

3 分钟阅读

    路透北京12月13日 - 中国银行间市场周三资金面延续紧平衡格局，央行公开市场继续
小幅净投放不过助益不大。交易员称，缴税期临近，机构融出谨慎，整体流动性较昨日无异
，惟非银等机构融入稍难。
    
    华东一银行交易员说，“跟昨天差不多，还是有点紧，目前时间点敏感，缴税还有跨年
，加上公开市场也不怎么给力，大家还是比较谨慎。”
    
    她并称，隔夜和七天等资金供给均有减少，税期来临是因素之一，但亦可能跟最近央行
公开市场投放力度收缩有关，央行对于流动性的态度还是没有变。
    
    中国央行公开市场今日进行总额1,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期700亿元，28
天期600亿元。据此计算，单日将净投放600亿元。至此，本周连续三天净投放，累计规模为
1,200亿元。
    
    “央行投放操作都是一些小碎步，真正流动市场上的不多，我们非银借的难度肯定要增
加，不过目前还不至于平不了头寸，所以大家心态其实也还好。”北京一券商交易员说。
    
    他亦表示，把控流动性形势的还是央行公开市场操作，预计央行在年底时段仍然会呵护
为主，但稳健中性基调下的资金紧平衡会是主要表现。
        
    根据国家税务总局的办税日历，12月份申报缴纳增值税、消费税、所得税等税费种，申
报纳税的最后期限为12月15日(周五)。
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间12:00                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.8032     2.7510      +5.22
      七天                     2.8795     2.9108      -3.13
                                                  
      14天                     4.1877     3.9933     +19.44
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    3.9850     3.7100     +27.50
                                                  
      七天                     4.3900     4.3350      +5.50
                                                  
      14天                     4.5800     4.5750      +0.50
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.8200     2.7500      +7.00
                                                  
      七天                     3.4400     3.4400      +0.00
                                                  
      14天                     4.2000     4.0500     +15.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.7880     2.7260      +6.20
                                                  
       七天                    2.8510     2.8300      +2.10
                                                  
       三个月                  4.8039     4.7990      +0.49
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)

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