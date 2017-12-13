中国货币市场：资金延续紧平衡，非银融入略难但轧平头寸问题不大

路透北京12月13日 - 中国银行间市场周三资金面延续紧平衡格局，央行公开市场继续 小幅净投放不过助益不大。交易员称，缴税期临近，机构融出谨慎，整体流动性较昨日无异 ，惟非银等机构融入稍难。 华东一银行交易员说，“跟昨天差不多，还是有点紧，目前时间点敏感，缴税还有跨年 ，加上公开市场也不怎么给力，大家还是比较谨慎。” 她并称，隔夜和七天等资金供给均有减少，税期来临是因素之一，但亦可能跟最近央行 公开市场投放力度收缩有关，央行对于流动性的态度还是没有变。 中国央行公开市场今日进行总额1,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期700亿元，28 天期600亿元。据此计算，单日将净投放600亿元。至此，本周连续三天净投放，累计规模为 1,200亿元。 “央行投放操作都是一些小碎步，真正流动市场上的不多，我们非银借的难度肯定要增 加，不过目前还不至于平不了头寸，所以大家心态其实也还好。”北京一券商交易员说。 他亦表示，把控流动性形势的还是央行公开市场操作，预计央行在年底时段仍然会呵护 为主，但稳健中性基调下的资金紧平衡会是主要表现。 根据国家税务总局的办税日历，12月份申报缴纳增值税、消费税、所得税等税费种，申 报纳税的最后期限为12月15日(周五)。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.8032 2.7510 +5.22 七天 2.8795 2.9108 -3.13 14天 4.1877 3.9933 +19.44 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.9850 3.7100 +27.50 七天 4.3900 4.3350 +5.50 14天 4.5800 4.5750 +0.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8200 2.7500 +7.00 七天 3.4400 3.4400 +0.00 14天 4.2000 4.0500 +15.00 Shibor 其中:隔夜 2.7880 2.7260 +6.20 七天 2.8510 2.8300 +2.10 三个月 4.8039 4.7990 +0.49 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)