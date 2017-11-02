中国货币市场：资金愈宽回购利率明显回落，月初央行顺势回笼预期尚可

路透上海11月2日 - 中国银行间市场周四资金继续转松，场内机构轧平头寸压力继续减 轻。交易员称，月初流动性呈现宽松向好态势，央行公开市场亦顺势转为净回笼。一早不少 机构便转为融出，非银类机构加权拆借隔夜亦难度不大，预计明日央行还将续作MLF，但料 大概率暂停逆回购操作，短期流动性有望继续保持平稳。 “非常的松啊，感觉跨入新的月份就是另一个世界，10%的隔夜恍如隔世，但其实也就几 天前，上半个月的宽松时光就这样开启了。”华南一券商交易员说。 她并介绍，其隔夜资金加权价格拆借压力也不大，估计月末央行财政投放规模对流动性 有较大补充，资金面至少从11月份来看，不会再像9月和10月那样日子难过了。 中国央行周四公告，上月末财政集中支出推动银行体系流动性总量处于较高水平，可吸 收逆回购到期等因素影响，今日不开展公开市场操作。据此计算，单日将净回笼1,400亿元 人民币。 上海一银行交易员表示，隔夜品种盘中已经可以见到10个基点以内的减点价格，跨月过 后资金面有可能还会继续转松，但是预计央行也会顺势加大回笼来对冲。 她并指出，明日到期的MLF央行大概率还将续作，但逆回购估计将暂停操作，“感觉松 也不会松太久吧，央行还是会让大家紧平衡的”。 路透周二曾援引市场人士报导，央行就中期借贷便利(MLF)续做进行询量，有望在本周 五操作。据路透统计，11月共有3,960亿元人民币MLF到期，其中本周五到期量 为2,070亿元。另外两次到期分别在11月12日，金额665亿元，以及11月16日，规模1,225亿 元。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:16 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.5727 2.7368 -16.41 七天 2.8206 2.9402 -11.96 14天 3.7980 4.0583 -26.03 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.4000 4.0800 -68.00 七天 3.5300 3.7450 -21.50 14天 3.5900 3.8750 -28.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.6000 2.7500 -15.00 七天 3.1000 3.4400 -34.00 14天 3.8000 4.1000 -30.00 Shibor 其中:隔夜 2.6260 2.7390 -11.30 七天 2.8590 2.8940 -3.50 三个月 4.4099 4.4080 +0.19 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳； 审校 林高丽)