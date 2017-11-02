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中国货币市场：资金愈宽回购利率明显回落，月初央行顺势回笼预期尚可
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2017年11月2日 / 凌晨4点29分 / 1 天前

中国货币市场：资金愈宽回购利率明显回落，月初央行顺势回笼预期尚可

3 分钟阅读

    路透上海11月2日 - 中国银行间市场周四资金继续转松，场内机构轧平头寸压力继续减
轻。交易员称，月初流动性呈现宽松向好态势，央行公开市场亦顺势转为净回笼。一早不少
机构便转为融出，非银类机构加权拆借隔夜亦难度不大，预计明日央行还将续作MLF，但料
大概率暂停逆回购操作，短期流动性有望继续保持平稳。   
         
   “非常的松啊，感觉跨入新的月份就是另一个世界，10%的隔夜恍如隔世，但其实也就几
天前，上半个月的宽松时光就这样开启了。”华南一券商交易员说。
    
    她并介绍，其隔夜资金加权价格拆借压力也不大，估计月末央行财政投放规模对流动性
有较大补充，资金面至少从11月份来看，不会再像9月和10月那样日子难过了。
    
    中国央行周四公告，上月末财政集中支出推动银行体系流动性总量处于较高水平，可吸
收逆回购到期等因素影响，今日不开展公开市场操作。据此计算，单日将净回笼1,400亿元
人民币。
    
    上海一银行交易员表示，隔夜品种盘中已经可以见到10个基点以内的减点价格，跨月过
后资金面有可能还会继续转松，但是预计央行也会顺势加大回笼来对冲。
    
    她并指出，明日到期的MLF央行大概率还将续作，但逆回购估计将暂停操作，“感觉松
也不会松太久吧，央行还是会让大家紧平衡的”。       

    路透周二曾援引市场人士报导，央行就中期借贷便利(MLF)续做进行询量，有望在本周
五操作。据路透统计，11月共有3,960亿元人民币MLF到期，其中本周五到期量
为2,070亿元。另外两次到期分别在11月12日，金额665亿元，以及11月16日，规模1,225亿
元。

    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间12:16                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.5727     2.7368     -16.41
      七天                     2.8206     2.9402     -11.96
                                                  
      14天                     3.7980     4.0583     -26.03
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    3.4000     4.0800     -68.00
                                                  
      七天                     3.5300     3.7450     -21.50
                                                  
      14天                     3.5900     3.8750     -28.50
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.6000     2.7500     -15.00
                                                  
      七天                     3.1000     3.4400     -34.00
                                                  
      14天                     3.8000     4.1000     -30.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.6260     2.7390     -11.30
                                                  
       七天                    2.8590     2.8940      -3.50
                                                  
       三个月                  4.4099     4.4080      +0.19
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吴芳； 审校 林高丽)

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