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中国货币市场：资金整体充裕未改，但逆回购连缺累积效应已略有显现
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January 9, 2018 / 3:57 AM / 2 days ago

中国货币市场：资金整体充裕未改，但逆回购连缺累积效应已略有显现

3 分钟阅读

    路透北京1月9日 - 中国银行间市场周二资金面延续整体宽松局面，但央行公开市场连
续净回笼的累积效应已略有显现。交易员称，本周流动性问题应该不大，惟下周将有MLF到
期和例行缴税，届时资金面恐面临扰动，不过预计央行仍会灵活操作以稳定春节前流动性。

    “现在（隔夜）减点不多了，大多是加权...我感觉今天有点这种（公开市场持续净回
笼）小压力了，但还不是很明显，央行也不说‘较高’了，今天改‘适中’了。”华东一银
行交易员称，本周资金面料暂无忧，但下周将有所波动。
    
    华北一券商交易员也表示，本月第一批MLF将顺延至下周到期，加上月中例行缴税，公
开市场连续回笼的累积效应或将进一步显现。 
    
    “（今天）还是很松的，隔夜还是有不少加权的，感觉现在也就是两节（元旦和春节）
之间天时地利的一个‘小确幸’吧，下周我看就难了。”他称。   
    
    中国央行周二公告称，目前银行体系流动性总量吸收央行逆回购到期等因素后处于适中
水平，今日不开展公开市场操作。这是央行连续第12日暂停操作，不过公告中流动性总量表
述由此前的“较高”改为“适中”。据此计算，公开市场单日净回笼1,300亿元人民币。   
 
    
    路透统计显示，1月份共有总额2,895亿元MLF(中期借贷便利)到期，分别为1月13日的1,
825亿元，和1月24日的1,070亿元。
    
    中国央行去年12月中旬曾称，预计2017年12月财政因素将净供给流动性超过1万亿元，2
018年初普惠金融降准措施落地将释放长期流动性3,000亿元左右，总的来看银行体系跨年、
跨春节流动性供应是有保障的。
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:32                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.5087     2.4323      +7.64
      七天                     2.6803     2.6963      -1.60
                                                  
      14天                     3.4554     3.4703      -1.49
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    2.7100     2.3550     +35.50
                                                  
      七天                     3.0450     3.1000      -5.50
                                                  
      14天                     3.3950     3.3800      +1.50
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.5200     2.4500      +7.00
                                                  
      七天                     2.8500     2.7500     +10.00
                                                  
      14天                     3.5000     3.5000      +0.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.5290     2.4610      +6.80
                                                  
       七天                    2.7440     2.7370      +0.70
                                                  
       三个月                  4.6570     4.6594      -0.24
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)

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