中国货币市场：资金整体充裕未改，但逆回购连缺累积效应已略有显现

路透北京1月9日 - 中国银行间市场周二资金面延续整体宽松局面，但央行公开市场连 续净回笼的累积效应已略有显现。交易员称，本周流动性问题应该不大，惟下周将有MLF到 期和例行缴税，届时资金面恐面临扰动，不过预计央行仍会灵活操作以稳定春节前流动性。 “现在（隔夜）减点不多了，大多是加权...我感觉今天有点这种（公开市场持续净回 笼）小压力了，但还不是很明显，央行也不说‘较高’了，今天改‘适中’了。”华东一银 行交易员称，本周资金面料暂无忧，但下周将有所波动。 华北一券商交易员也表示，本月第一批MLF将顺延至下周到期，加上月中例行缴税，公 开市场连续回笼的累积效应或将进一步显现。 “（今天）还是很松的，隔夜还是有不少加权的，感觉现在也就是两节（元旦和春节） 之间天时地利的一个‘小确幸’吧，下周我看就难了。”他称。 中国央行周二公告称，目前银行体系流动性总量吸收央行逆回购到期等因素后处于适中 水平，今日不开展公开市场操作。这是央行连续第12日暂停操作，不过公告中流动性总量表 述由此前的“较高”改为“适中”。据此计算，公开市场单日净回笼1,300亿元人民币。 路透统计显示，1月份共有总额2,895亿元MLF(中期借贷便利)到期，分别为1月13日的1, 825亿元，和1月24日的1,070亿元。 中国央行去年12月中旬曾称，预计2017年12月财政因素将净供给流动性超过1万亿元，2 018年初普惠金融降准措施落地将释放长期流动性3,000亿元左右，总的来看银行体系跨年、 跨春节流动性供应是有保障的。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.5087 2.4323 +7.64 七天 2.6803 2.6963 -1.60 14天 3.4554 3.4703 -1.49 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.7100 2.3550 +35.50 七天 3.0450 3.1000 -5.50 14天 3.3950 3.3800 +1.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.5200 2.4500 +7.00 七天 2.8500 2.7500 +10.00 14天 3.5000 3.5000 +0.00 Shibor 其中:隔夜 2.5290 2.4610 +6.80 七天 2.7440 2.7370 +0.70 三个月 4.6570 4.6594 -0.24 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)