中国货币市场：资金整体平衡利率变动不大，公开市场净投放稳定心态

路透北京11月20日 - 中国银行间市场资金面周一呈现平衡，主要回购利率变动不大。交易员表示，央行公开市场小幅净投放维稳，早盘资金供需均衡，市场心态平稳；盘面有部分机构预防性融入跨月资金，但规模较小。 他们并称，央行三季度政策执行报告提出会密切关注流动性状况和市场预期，故央行未来操作仍将维稳为主，大松骤紧的局面料不会再现；资管新规短期对流动性影响不明显，长期则需关注由此导致的信用创造收缩对M2的影响。 上海一银行交易员说，“今天不能说紧，算是一种平衡，供给方面还可以，但也不是说多到泛滥，就像央行一直说的那种中性适度吧。” 他并表示，央行最新的货币政策执行报告提到了会关注资金情况和市场预期，个人感觉央行接下来仍会通过微调的手段维持流动性的稳定，降杠杆路径下不要幻想宽松再现了。 中国央行三季度货币政策执行报告指出，继续实施稳健中性的货币政策，密切关注流动性形 势和市场预期变化，加强预调微调和与市场沟通，为稳增长、调结构、促改革、惠民生、去 杠杆、抑泡沫、防风险营造了适宜的货币金融环境。 华南一券商交易员称，“今天公开市场（净投）放了200亿，稳定军心的感觉，因为今天还是比上周五稍稍收敛了那么一点的。” 他同时指出，由于10月底资金收紧较为明显，所以目前有部分机构预防性地融入14天，但规模都不大，“害怕了可能，但我觉得（跨月）还没到时候呢，而且我认为也不用那么担心。” 中国央行公开市场今日进行总额1,000亿元人民币逆回购操作，其中七天期700亿元，14天期200亿元，63天期100亿元。据此计算，单日将净投放200亿元。 据路透统计，本周公开市场共有6,400亿元逆回购到期，此外本周四(23日)还有800亿元国库现金定存到期，将回收等量流动性。 北京一券商交易员表示，资管新规对机构资管部门影响较为明显，但具体到流动性方面，短期内看不到会对资金产生明显的影响。 “不过要长远一点看的话，新规可能导致市场信用创造收缩，那M2（广义货币供应量）供给可能下降，不过这个需要很长的时间才会体现出来。”他说。 中国央行上周五联合发布征求意见稿，界定资管产品分为公募和私募，并对非标资产投资、资金池、第三方托管等作出规定，并明确将对同类资管产品按照统一的标准实施功能监管，过渡期自《指导意见》发布实施后至2019年6月30日。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:48 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.7853 2.7149 +7.04 七天 2.8499 2.8805 -3.06 14天 4.0099 4.0066 +0.33 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.8200 3.6850 +13.50 七天 4.1500 4.0400 +11.00 14天 4.6100 4.6550 -4.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8000 2.7300 +7.00 七天 3.2500 3.4000 -15.00 14天 4.4000 4.2000 +20.00 Shibor 其中:隔夜 2.7860 2.7380 +4.80 七天 2.8590 2.8650 -0.60 三个月 4.6222 4.6016 +2.06 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明；审校 张喜良)