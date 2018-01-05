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中国货币市场：资金更趋充裕隔夜回购减点普遍，月中缴税前压力有限
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January 5, 2018 / 4:05 AM / a day ago

中国货币市场：资金更趋充裕隔夜回购减点普遍，月中缴税前压力有限

2 分钟阅读

    路透上海1月5日 - 中国银行间市场周五流动性更趋充裕，资金明显供大于求，机构融
出压力较大，隔夜回购利率减点（低于加权利率）较为普遍。由于目前距春节尚有一段时间
，在月中缴税及MLF到期前，资金面压力依旧有限。
             
    “很松很松，好多人都在出，漫天的隔夜（资金）啊。”北京一券商交易员说。
    
    央行周五公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收金融机构缴存法定存
款准备金等因素的影响，今日不开展公开市场操作。这是央行连续第10日暂停操作；据此计
算，公开市场本周净回笼5,100亿元，单日则既无投放也无回笼。
    
    北京一基金公司交易员表示，当前各类型机构资金都相当宽裕，隔夜资金若不减点很难
出掉，“跪着出（资金）啊，不仅是减点，而且是大减点。”
        
    上海一银行交易员谈到，下周初还是看不到明显的资金收紧因素，估计要到下半周随着
税期临近，流动性会逐步收敛，而进入本月下旬后，跨春节备付需求将开始逐步升温。
    
    不过他认为，央行此前跨年对流动性的呵护就相当到位，为保跨春节需求，又早早提出
建立“临时准备金动用安排”，预计这一工具将在很大程度上平缓节前的资金波动，今年平
稳度过春节前需求高峰阻力不大。
    
    路透统计显示，1月份共有总额2,895亿元MLF(中期借贷便利)到期，分别为1月13日的1,
825亿元，和1月24日的1,070亿元。
    
    央行12月中旬曾称，预计2017年12月财政因素将净供给流动性超过1万亿元，2018年初
普惠金融降准措施落地将释放长期流动性3,000亿元左右，总的来看银行体系跨年、跨春节
流动性供应是有保障的。
                         
    央行上周五公告，为满足春节前商业银行因现金大量投放而产生的临时流动性需求，决
定建立“临时准备金动用安排”。在现金投放中占比较高的全国性商业银行在春节期间存在
临时流动性缺口时，可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金，使用期限为30天。
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
     
 北京时间11:59                 今日(%)   上日(%)     变动(bp)
                                                             
 质押式回购加权平均利率                                      
     其中：隔夜                 2.4412    2.4324        0.88 
           七天                 2.6759    2.7010       -2.51 
           14天                 3.3884    3.5094      -12.10 
 上海证交所质押式回购利率                                    
        其中:隔夜               2.7000    2.5250       17.50 
             七天               3.0500    3.1300       -8.00 
            14天                3.3850    3.3850        0.00 
 回购定盘利率                                                
    其中:隔夜                   2.4700    2.5000       -3.00 
         七天                   2.7300    2.8000       -7.00 
        14天                    3.5000    3.6000      -10.00 
 Shibor                                                      
        其中:隔夜               2.4840    2.5050       -2.10 
             七天               2.7450    2.7600       -1.50 
           三个月               4.6637    4.6870       -2.33 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞； 审校 乔艳红)

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