中国货币市场：资金更趋充裕隔夜回购减点普遍，月中缴税前压力有限

路透上海1月5日 - 中国银行间市场周五流动性更趋充裕，资金明显供大于求，机构融 出压力较大，隔夜回购利率减点（低于加权利率）较为普遍。由于目前距春节尚有一段时间 ，在月中缴税及MLF到期前，资金面压力依旧有限。 “很松很松，好多人都在出，漫天的隔夜（资金）啊。”北京一券商交易员说。 央行周五公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收金融机构缴存法定存 款准备金等因素的影响，今日不开展公开市场操作。这是央行连续第10日暂停操作；据此计 算，公开市场本周净回笼5,100亿元，单日则既无投放也无回笼。 北京一基金公司交易员表示，当前各类型机构资金都相当宽裕，隔夜资金若不减点很难 出掉，“跪着出（资金）啊，不仅是减点，而且是大减点。” 上海一银行交易员谈到，下周初还是看不到明显的资金收紧因素，估计要到下半周随着 税期临近，流动性会逐步收敛，而进入本月下旬后，跨春节备付需求将开始逐步升温。 不过他认为，央行此前跨年对流动性的呵护就相当到位，为保跨春节需求，又早早提出 建立“临时准备金动用安排”，预计这一工具将在很大程度上平缓节前的资金波动，今年平 稳度过春节前需求高峰阻力不大。 路透统计显示，1月份共有总额2,895亿元MLF(中期借贷便利)到期，分别为1月13日的1, 825亿元，和1月24日的1,070亿元。 央行12月中旬曾称，预计2017年12月财政因素将净供给流动性超过1万亿元，2018年初 普惠金融降准措施落地将释放长期流动性3,000亿元左右，总的来看银行体系跨年、跨春节 流动性供应是有保障的。 央行上周五公告，为满足春节前商业银行因现金大量投放而产生的临时流动性需求，决 定建立“临时准备金动用安排”。在现金投放中占比较高的全国性商业银行在春节期间存在 临时流动性缺口时，可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金，使用期限为30天。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.4412 2.4324 0.88 七天 2.6759 2.7010 -2.51 14天 3.3884 3.5094 -12.10 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.7000 2.5250 17.50 七天 3.0500 3.1300 -8.00 14天 3.3850 3.3850 0.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.4700 2.5000 -3.00 七天 2.7300 2.8000 -7.00 14天 3.5000 3.6000 -10.00 Shibor 其中:隔夜 2.4840 2.5050 -2.10 七天 2.7450 2.7600 -1.50 三个月 4.6637 4.6870 -2.33 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞； 审校 乔艳红)