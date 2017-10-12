中国货币市场：资金更趋宽松隔夜普遍减点融出，缴税前料压力有限

路透上海10月12日 - 中国银行间市场周四资金面更趋宽松，在供大于求局面下，隔夜 资金减点融出（低于加权利率）较为普遍。而短期内需求端看不到明显影响因素，预计缴税 前流动性压力有限。 交易员并指出，近期虽有MLF（中期借贷便利）集中到期，但十九大召开前维稳金融市 场是大概率事件，央行也已表达将及时续做MLF的态度，此外下周一还有国库现金定存招标 ，料资金面整体稳定的局面还会延续一段时间。 “非常松，松的不像话，（隔夜回购利率）基本都减点了，不减多点都出不去。（十九 大）开会前，估计都不会太紧了，”北京一基金交易员称。 中国共产党第十九次全国代表大会将于10月18日在北京召开。 央行公开市场今日进行总额200亿元人民币的逆回购操作，仍为七天期品种。据此计算 ，公开市场单日净回笼400亿元。 华东一银行交易员表示，因为长假原因本月缴税期延后约一周时间，截止日临近月底， 这之前资金面应该没什么问题，若明日MLF将全月到期量提前续做，可能会令短期资金供给 更为充裕。 根据国家税务总局网站公布的办税日历，10月因1-8日为节假日，申报缴纳增值税、所 得税等的截止日顺延至25日。 市场人士周一透露，中国央行已就本月将到期的MLF续做进行询量，有望在本周五（13 日）操作；本次央行可能还会通过一次操作续做全月到期的MLF。 据路透统计，本月共有三笔MLF到期，总额4,395亿元人民币；其中周五到期量为840亿 元，下周二（17日）和下周三（18日）分别有1,280亿元和2,275亿元到期。 中国财政部和央行将于下周一(16日)进行中央国库现金管理商业银行定期存款招投标， 操作量800亿元人民币，期限三个月(91天)。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.6039 2.7236 -11.97 七天 2.8183 2.8939 -7.56 14天 3.7889 4.0674 -27.85 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.3350 3.4000 -6.50 七天 3.5850 3.8000 -21.50 14天 3.8800 4.0250 -14.50 回购定盘利率 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS 2.6200 2.7500 -13.00 > 七天 3.3000 3.4400 -14.00 14天 3.8000 4.3000 -50.00 Shibor 其中:隔夜 2.6570 2.7410 -8.40 七天 2.8860 2.9247 -3.87 三个月 4.3581 4.3555 0.26 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞； 审校 林高丽)