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中国货币市场：资金更趋宽松隔夜普遍减点融出，缴税前料压力有限
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2017年10月12日 / 凌晨4点13分 / 9 天内

中国货币市场：资金更趋宽松隔夜普遍减点融出，缴税前料压力有限

2 分钟阅读

    路透上海10月12日 - 中国银行间市场周四资金面更趋宽松，在供大于求局面下，隔夜
资金减点融出（低于加权利率）较为普遍。而短期内需求端看不到明显影响因素，预计缴税
前流动性压力有限。
    
    交易员并指出，近期虽有MLF（中期借贷便利）集中到期，但十九大召开前维稳金融市
场是大概率事件，央行也已表达将及时续做MLF的态度，此外下周一还有国库现金定存招标
，料资金面整体稳定的局面还会延续一段时间。
    
   “非常松，松的不像话，（隔夜回购利率）基本都减点了，不减多点都出不去。（十九
大）开会前，估计都不会太紧了，”北京一基金交易员称。    
    
    中国共产党第十九次全国代表大会将于10月18日在北京召开。    
        
    央行公开市场今日进行总额200亿元人民币的逆回购操作，仍为七天期品种。据此计算
，公开市场单日净回笼400亿元。    
    
    华东一银行交易员表示，因为长假原因本月缴税期延后约一周时间，截止日临近月底，
这之前资金面应该没什么问题，若明日MLF将全月到期量提前续做，可能会令短期资金供给
更为充裕。
    
    根据国家税务总局网站公布的办税日历，10月因1-8日为节假日，申报缴纳增值税、所
得税等的截止日顺延至25日。
    
    市场人士周一透露，中国央行已就本月将到期的MLF续做进行询量，有望在本周五（13
日）操作；本次央行可能还会通过一次操作续做全月到期的MLF。
    
    据路透统计，本月共有三笔MLF到期，总额4,395亿元人民币；其中周五到期量为840亿
元，下周二（17日）和下周三（18日）分别有1,280亿元和2,275亿元到期。
    
    中国财政部和央行将于下周一(16日)进行中央国库现金管理商业银行定期存款招投标，
操作量800亿元人民币，期限三个月(91天)。        
            
    以下为主要货币市场利率报价:            
 北京时间11:59             今日(%)   上日(%)     变动(bp)
                                                         
 质押式回购加权平均利率                                  
 其中：隔夜                 2.6039    2.7236      -11.97 
       七天                 2.8183    2.8939       -7.56 
       14天                 3.7889    4.0674      -27.85 
 上海证交所质押式回购利率                                
    其中:隔夜               3.3350    3.4000       -6.50 
         七天               3.5850    3.8000      -21.50 
        14天                3.8800    4.0250      -14.50 
 回购定盘利率                                            
 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS   2.6200    2.7500      -13.00 
                        >                      
     七天                   3.3000    3.4400      -14.00 
    14天                    3.8000    4.3000      -50.00 
 Shibor                                                  
    其中:隔夜               2.6570    2.7410       -8.40 
         七天               2.8860    2.9247       -3.87 
       三个月               4.3581    4.3555        0.26 
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞； 审校 林高丽)

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