中国货币市场：资金略收敛但未见紧张，公开市场小幅净投放呵护情绪

路透北京10月26日 - 中国银行间市场周四资金面较上日略有收敛，但仍未见紧张。交易员称，央行公开市场小幅净投放呵护市场情绪，流动性依然稳势不改；惟跨月品种七天期资金供给稍有下滑且价格略升。 华东一银行交易员说，“今天不是说那种到处都是隔夜七天出的情况，但也谈不上紧张。大行还是有出的，隔夜问题不大，七天可能得多问几家，因为刚好跨月，价格比昨天稍微高点。” 她并称，目前来看由于央行提前释放资金对冲税期影响，资金面情况好于预期；市场担忧之处在于下周逆回购和MLF（中期借贷便利）到期量较大，届时仍要关注央行操作情况。 中国央行公开市场今日进行1,200亿元人民币逆回购操作，单日净投放200亿元。而上日逆回购规模则仅完全对冲当日到期量，终结此前连续六日净投放格局。 华南一券商交易员表示，“今天非银借钱略显贵点，不过一般在不是特别宽松的时候，这都是正常现象。...下周到期比较多，但我觉得这几天债市情绪这么差，央行不会让资金面再出问题的。” 据路透统计，截至目前，下周逆回购到期规模达7,400亿元；另外，下周五（11月3日）还将有2,070亿元的MLF到期。 根据国家税务总局的通知，因10月1日-8日为节假日，10月份申报缴纳增值税、消费税、所得税等税费种，申报纳税的最后期限顺延至10月25日。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.6904 2.6691 +2.13 七天 2.9348 2.9286 +0.62 14天 4.2652 4.1717 +9.35 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.2700 3.1750 +9.50 七天 4.1350 4.1150 +2.00 14天 4.0800 4.0000 +8.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.7000 2.6800 +2.00 七天 3.4400 3.4000 +4.00 14天 4.3000 4.3000 +0.00 Shibor 其中:隔夜 2.6937 2.6640 +2.97 七天 2.8699 2.8594 +1.05 三个月 4.3845 4.3830 +0.15 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明；审校 张喜良)