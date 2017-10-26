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中国货币市场：资金略收敛但未见紧张，公开市场小幅净投放呵护情绪
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2017年10月26日 / 凌晨4点17分 / 1 天内

中国货币市场：资金略收敛但未见紧张，公开市场小幅净投放呵护情绪

3 分钟阅读

    路透北京10月26日 - 中国银行间市场周四资金面较上日略有收敛，但仍未见紧张。交易员称，央行公开市场小幅净投放呵护市场情绪，流动性依然稳势不改；惟跨月品种七天期资金供给稍有下滑且价格略升。
    
    华东一银行交易员说，“今天不是说那种到处都是隔夜七天出的情况，但也谈不上紧张。大行还是有出的，隔夜问题不大，七天可能得多问几家，因为刚好跨月，价格比昨天稍微高点。”
    
    她并称，目前来看由于央行提前释放资金对冲税期影响，资金面情况好于预期；市场担忧之处在于下周逆回购和MLF（中期借贷便利）到期量较大，届时仍要关注央行操作情况。
    
    中国央行公开市场今日进行1,200亿元人民币逆回购操作，单日净投放200亿元。而上日逆回购规模则仅完全对冲当日到期量，终结此前连续六日净投放格局。
        
    华南一券商交易员表示，“今天非银借钱略显贵点，不过一般在不是特别宽松的时候，这都是正常现象。...下周到期比较多，但我觉得这几天债市情绪这么差，央行不会让资金面再出问题的。”
    
    据路透统计，截至目前，下周逆回购到期规模达7,400亿元；另外，下周五（11月3日）还将有2,070亿元的MLF到期。
                  
    根据国家税务总局的通知，因10月1日-8日为节假日，10月份申报缴纳增值税、消费税、所得税等税费种，申报纳税的最后期限顺延至10月25日。   
                     
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间12:00                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.6904     2.6691      +2.13
      七天                     2.9348     2.9286      +0.62
                                                  
      14天                     4.2652     4.1717      +9.35
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    3.2700     3.1750      +9.50
                                                  
      七天                     4.1350     4.1150      +2.00
                                                  
      14天                     4.0800     4.0000      +8.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.7000     2.6800      +2.00
                                                  
      七天                     3.4400     3.4000      +4.00
                                                  
      14天                     4.3000     4.3000      +0.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.6937     2.6640      +2.97
                                                  
       七天                    2.8699     2.8594      +1.05
                                                  
       三个月                  4.3845     4.3830      +0.15
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明；审校 张喜良)

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