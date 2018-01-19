中国货币市场：资金略显缓和但整体均衡，央行多措并举下预期稳定

路透北京1月19日 - 中国央行公开市场周五继续维持净投放，银行间市场资金较昨日有所缓和，但整体呈均衡状态。交易员指出，央行逆回购持续净投放助力下，随着缴税影响的消失，流动性呈现改善之势，不过仍难言宽松。 他们并称，短期内面临月末和春节因素扰动，但借助央行临时准备金动用安排（CRA）和下周定向降准的实施，节前资金预期偏正面。 “我感觉还是可以的，早上刚开始有点小紧张，这会儿好点了；但也不能说松吧，就是比较平稳平衡，央行这周投放的不少，缴税也结束了。”华中一银行交易员说。 她并表示，短期内资金将面临月末时点以及春节因素的影响，不过在央行提前准备得当的情况下，流动性预期较正面。 本周为对冲缴税高峰、例行缴准及MLF到期等对资金面的叠加影响，中国央行公开市场扶助力度进一步加大，单周净投放规模达8,055亿元人民币，创一年来新高。而随着跨月以及跨春节备付需求高峰接踵而至，未来几周央行“填谷”仍将维持较强力度。 华南一券商交易员亦称，“今天供给的还可以，我们（非银）借钱的价格也算平稳，这次在大家预期内的，主要是缴税，所以期间资金波动不大，后面还有CRA和定向降准，不担心。” 中国央行周三明确，目前有关金融统计工作正在抓紧进行，预计普惠金融定向降准可于2018年1月25日全面实施。​​​​央行去年12月中旬曾称，预计2018年初普惠金融降准措施落地将释放长期流动性3,000亿元左右。 北京一银行交易员表示，部分银行近期料陆续动用CRA，除非春节资金备付出现异常大增，不然在央行多措并举的帮助下，流动性仍会保持平稳。 “其实也就看未来两周了，真正到春节前后了，其实倒不紧张了，...现在看大家还是有信心的。”他说。 央行去年底公告，为满足春节前商业银行因现金大量投放而产生的临时流动性需求，决定建立“临时准备金动用安排”。在现金投放中占比较高的全国性商业银行在春节期间存在临时流动性缺口时，可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金，使用期限为30天。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:49 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.8531 2.7814 +7.17 七天 2.9203 2.9083 +1.20 14天 4.3105 4.4449 -13.44 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.9650 3.9950 -3.00 七天 4.0800 4.2000 -12.00 14天 4.4500 4.6550 -20.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8800 2.7900 +9.00 七天 3.4000 3.4900 -9.00 14天 4.4000 4.5000 -10.00 Shibor 其中:隔夜 2.8360 2.7655 +7.05 七天 2.8910 2.8780 +1.30 三个月 4.7115 4.7044 +0.71 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明；审校 张喜良)