中国货币市场：资金相对偏松但融出多为短钱，后市到期较多心态依然谨慎

路透北京7月3日 - 7月首个交易日，中国央行公开市场连续第七日暂停操作，不过银行 间市场资金面周一仍相对偏松，短期资金供给充足，长期品种融出则有所减少。交易员称， 月初资金总量水平仍然较高，不过后市仍面临资金巨额到期以及缴税等不确定性因素，故供 给多集中于短期品种。 他们并称，央行持续暂停逆回购操作的累积效应或会显现，而且月内有大量资金到期， 机构多维持谨慎心态；不过预计央行仍会延续“削峰填谷”操作，市场亦并不担心资金大幅 收紧。 上海一银行交易员说，“还是比较松吧，一早的时候小紧张了一下，可能因为大行月初 备付金下降，而在等待行里计财框头寸的时候一时没有出，所以非银的情绪慌了一下，这会 儿已经好多了。” 不过她也表示，供给资金多以短期为主，稍长期限的供给相对较少，因为后期将迎来大 量资金到期以及还是缴税等不确定性，所以市场心态略有谨慎。 华南一银行交易员亦表示，“后面到期量比较大，逆回购，还有MLF，不过相信央行到 时还是会恢复（公开市场操作）的，削峰填谷...这些因素会对资金有扰动，不过也不用担 心会多么的紧张。” 中国央行周一公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，公开市场今日不开展操 作。此亦为公开市场连续第七日暂停操作；据此计算，今日净回笼700亿元。 据路透统计，本周公开市场共有2,500亿元逆回购到期，其中今日逆回购到期700亿元。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:44 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.7128 2.6853 +2.75 七天 2.8131 2.8936 -8.05 14天 3.5073 3.8017 -29.44 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.3000 6.5550 -225.50 七天 4.2500 5.0850 -83.50 14天 4.1700 4.4400 -27.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.7500 2.6300 +12.00 七天 3.2000 3.9000 -70.00 14天 3.8000 3.8000 +0.00 Shibor 其中:隔夜 2.7200 2.6180 +10.20 七天 2.8410 2.8455 -0.45 三个月 4.4857 4.5009 -1.52 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)