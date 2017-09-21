中国货币市场：资金稳中偏紧，财政投放助力跨季然亦需看央行操作

路透北京9月21日 - 中国银行间市场周四早盘资金面稳中依然偏紧。交易人士称，缴税结束且将迎来月末 财政的陆续投放，流动性有所改善但仍呈紧平衡，不过非银机构平头寸难度明显下降；央行公开市场连续两日 对冲到期，维稳基调如初。不过跨季之际，央行操作仍需关注。 北京一银行交易员称，“有点改善吧，不过也不能叫松，缴税过了而且月底财政该投放了，匿名上已经没 什么太高的价格了，...大行都有陆续的出一点，大家也陆续在平。” 她并表示，虽然财政将陆续投放，但从过往投放规模来看，目前仍无法对冲下周公开市场到期规模，所以 跨季仍要看央行操作情况，“肯定会平稳的过，不过自己也要有点准备，不能太乐观。” 中国央行公开市场今日进行总额600亿元人民币的逆回购操作，其中七天期400亿元，28天期200亿元，连 续第二天完全对冲当日到期量。 据路透统计，截至今日，下周公开市场逆回购到期规模为5,800亿元。而根据以往数据，每 年9月多为财政存款投放。据统计，2011年至2016年当月财政投放资金规模基本在3,000亿-4,000亿之间。 华南一券商交易员称，“今天总体感觉还是比较平稳，也说不上松倒是，昨天下午其实就有点好转了，像 我们（非银机构）今天借钱就容易多了，...但毕竟要跨季，银行又要MPA考核，我们还是相对谨慎的，看央行 给不给力了。” 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:17 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.8237 2.8133 +1.04 七天 2.9102 2.9426 -3.24 14天 3.8780 4.1643 -28.63 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.9500 4.9150 +3.50 七天 4.8750 4.8000 +7.50 14天 4.9900 4.9050 +8.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8500 2.8000 +5.00 七天 3.4400 3.4400 +0.00 14天 3.9500 4.5000 -55.00 Shibor 其中:隔夜 2.8057 2.7900 +1.57 七天 2.8690 2.8690 +0.00 三个月 4.3675 4.3670 +0.05 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)