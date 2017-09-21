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中国货币市场：资金稳中偏紧，财政投放助力跨季然亦需看央行操作
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2017年9月21日 / 凌晨4点28分 / 1 个月前

中国货币市场：资金稳中偏紧，财政投放助力跨季然亦需看央行操作

3 分钟阅读

    路透北京9月21日 - 中国银行间市场周四早盘资金面稳中依然偏紧。交易人士称，缴税结束且将迎来月末
财政的陆续投放，流动性有所改善但仍呈紧平衡，不过非银机构平头寸难度明显下降；央行公开市场连续两日
对冲到期，维稳基调如初。不过跨季之际，央行操作仍需关注。
    
    北京一银行交易员称，“有点改善吧，不过也不能叫松，缴税过了而且月底财政该投放了，匿名上已经没
什么太高的价格了，...大行都有陆续的出一点，大家也陆续在平。”
    
    她并表示，虽然财政将陆续投放，但从过往投放规模来看，目前仍无法对冲下周公开市场到期规模，所以
跨季仍要看央行操作情况，“肯定会平稳的过，不过自己也要有点准备，不能太乐观。”
    
    中国央行公开市场今日进行总额600亿元人民币的逆回购操作，其中七天期400亿元，28天期200亿元，连
续第二天完全对冲当日到期量。
    
    据路透统计，截至今日，下周公开市场逆回购到期规模为5,800亿元。而根据以往数据，每
年9月多为财政存款投放。据统计，2011年至2016年当月财政投放资金规模基本在3,000亿-4,000亿之间。
    
    华南一券商交易员称，“今天总体感觉还是比较平稳，也说不上松倒是，昨天下午其实就有点好转了，像
我们（非银机构）今天借钱就容易多了，...但毕竟要跨季，银行又要MPA考核，我们还是相对谨慎的，看央行
给不给力了。”
    
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间12:17                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.8237     2.8133      +1.04
      七天                     2.9102     2.9426      -3.24
                                                  
      14天                     3.8780     4.1643     -28.63
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    4.9500     4.9150      +3.50
                                                  
      七天                     4.8750     4.8000      +7.50
                                                  
      14天                     4.9900     4.9050      +8.50
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.8500     2.8000      +5.00
                                                  
      七天                     3.4400     3.4400      +0.00
                                                  
      14天                     3.9500     4.5000     -55.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.8057     2.7900      +1.57
                                                  
       七天                    2.8690     2.8690      +0.00
                                                  
       三个月                  4.3675     4.3670      +0.05
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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