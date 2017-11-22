中国货币市场：资金紧势加剧回购利率水涨船高，谨慎预期主导市场

路透上海11月22日 - 中国银行间市场周三资金面紧势加剧，回购利率亦水涨创高，非银机构借入隔夜及七天资金价格升至5%上方。短期内并无明显走款影响因素，预期谨慎可能仍是压制市场情绪的主要因素。 “超级紧，好多银行还没平，（隔夜、七天及跨月的）钱都很少且贵，隔夜和七天的价格都到5.50%了，太高了，”北京一券商交易员称。 尽管因限价因素，今日存款类机构隔夜及七天回购加权利率较上日小幅下跌，但非银机构整体成交价格水平仍大幅走高。 华东一银行交易员谈到，昨日资金已经有趋紧势头，没想到今日会更为紧张，国有大行及股份制银行基本上不出钱，“说实话我也不知道为什么紧，有点发蒙，公开市场这两天虽然没有怎么(净)投放，但也没收啊，估计央行现在也有点无语。” 中国央行公开市场今日进行总额1,900亿元人民币逆回购操作，完全对冲当日到期量；其中七天期1,000亿元，14天期800亿元，63天期100亿元。前两日公开市场分别为净投放100亿元和200亿元。 上述银行交易员并表示，在目前市况不稳的情况下，大行更为倾向于保留头寸、提高备付，以应付不时之需，即便总量不缺，谨慎的市场心态中资金面也更容易出现波动。 北京一保险机构交易员亦认为，本周流动性收缩主要是情绪使然，债市跌得很多，预期不好的情况下大行还是要自己多预留一些钱；而且资管新规未来对资金面的影响还有很多不确定性。 据路透统计，本周公开市场共有6,400亿元逆回购到期，此外本周四(23日)还有800亿元国库现金定存到期，将回收等量流动性。 中国央行三季度货币政策执行报告指出，央行连续投放多少、连续回笼多少都是“削峰填谷”的表现，旨在熨平诸多因素对流动性的影响，并不代表货币政策取向发生变化；市场主体应不断增强流动性风险意识，科学规划流动性特别是前瞻安排跨季资金来源，“滚隔夜”弥补中长期流动性缺口的过度错配行为和以短搏长过度加杠杆的激进交易策略并不可取。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间14:29 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.7931 2.8512 -5.81 七天 2.8757 2.9223 -4.66 14天 4.6298 4.2242 40.56 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.8700 3.8850 98.50 七天 4.7900 4.3900 40.00 14天 4.9950 4.7200 27.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8000 2.8500 -5.00 七天 3.4400 3.4400 0.00 14天 4.8000 4.4000 40.00 Shibor 其中:隔夜 2.8090 2.8080 0.10 七天 2.8680 2.8610 0.70 三个月 4.6375 4.6243 1.32 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)