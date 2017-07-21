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18 天前
中国货币市场：资金紧势趋缓下旬流动性预期改善，隔夜利率跌幅明显
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2017年7月21日 / 凌晨4点04分 / 18 天前

中国货币市场：资金紧势趋缓下旬流动性预期改善，隔夜利率跌幅明显

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透上海7月21日 - 中国银行间市场周五早盘资金面暂仍紧平衡，不过隔夜品种供需改
善，回购利率降幅明显。交易员表示，缴税冲击已过，公开市场连续净投放累加下，7月下
旬资金面预计趋稳。
    
    “不算紧，隔夜有了；价格高位回落，下午估计会满地钱吧，”上海一基金交易员表示
。
    
    他认为，下周一还有千亿MLF到期，央行可能继续通过公开市场逆回购操作进行对冲，
对后续资金面不太担忧，7月最紧张的时点应该已经过去。不过跨月在即，预计资金价格回
落幅度不会太大。
    
    上海一券商交易员称，早盘仍有不少股份制银行借钱，资金面整体松动程度不大，仍算
是紧平衡。不过价格还是有所下行，非银隔夜报价多在3.5%-4%，周中一度高至5%、6%。
    
    “到月底估计也就是紧平衡吧，暂时不会太松；看公开市场，今天单日净投放量(400亿
)也不算特别多，”她表示。
    
    据路透统计，下周一(24日)将有1,385亿元的中期借贷便利(MLF)到期，为本月最后一批
。7月份MLF到期量共3,575亿元，7月13日央行已进行3,600亿元MLF。
        
    天风证券昨日发布的报告指出，政府债券发行、财政存款变动和上市公司海外分红应该
是当前影响流动性的主要因素。从趋势上，上述因素除政府债券发行以外，都还属于短期和
暂时的冲击；在央行保持流动性基本稳定的大前提下，市场无须对资金面过于担忧。

    中国央行公开市场周五进行总额1,400亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,000亿元
，14天期400亿，中标利率持平。按逆回购口径计算，本周净投放5,100亿元，创半年单周新
高。
        
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间 11:49                今日(%)   上日(%)  变动(bp
                                                  ) 
 质押式回购加权平均利率                                  
  其中:隔夜                      2.6984   2.8144   -11.60
      七天                       2.8697   2.8502    +1.95
      14天                       4.0480   4.1146    -6.66
 上海证交所质押式回购利率                                
  其中:隔夜                      4.0750   4.3450   -27.00
      七天                       3.9900   3.9350    +5.50
      14天                       4.0000   3.9650    +3.50
 回购定盘利率                                            
  其中:隔夜                      2.7500   2.7800    -3.00
      七天                       3.4400   3.4400     0.00
      14天                       4.1000   4.3000   -20.00
 Shibor                                                  
  其中:隔夜                      2.7330   2.7534    -2.04
      七天                       2.8470   2.8530    -0.60
      三个月                     4.2550   4.2551    -0.01
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)

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