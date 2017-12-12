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中国货币市场：资金紧平衡机构心态暂稳，小农商和非银融资难度增加
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December 12, 2017 / 4:21 AM / in 2 days

中国货币市场：资金紧平衡机构心态暂稳，小农商和非银融资难度增加

2 分钟阅读

    路透上海12月12日 - 中国央行公开市场连续小规模净投放，但缴税期来临前银行间市
场周二资金面仍呈紧平衡，主要银行类机构在经过多方询价后基本可轧平头寸，目前心态暂
稳。相对来说，规模小的农商行和券商等非银机构，可获资金供给不多，融资难度较上日稍
增。
    
    上海一银行交易员表示，资金“供给不算多，(主要银行机构)询一询多数都能平，一些
小的农商和非银可能有点困难。”
    
    央行公开市场今日进行了1,500亿元人民币逆回购操作，单日净投放400亿；上日净投放
规模为200亿元。
    
    上海一券商交易员指出，早盘隔夜和七天资金供给都不多，其中隔夜尤甚，七天期报价
则从上日不足4%涨至4.3%附近。
    
    同业存单方面，除全国性银行外，其他发行人各期限存单发行利率基本在5%以上。货币
网最新发行情况显示，AAA评级的地方性银行发行人一个月存单利率在5.15%-5.20%左右居多
。
    
    根据国家税务总局的办税日历，12月份申报缴纳增值税、消费税、所得税等税费种，申
报纳税的最后期限为12月15日(周五)。
    
    以下为主要货币市场利率报价:     
 北京时间12:03              今日(%)   上日(%)   变动(bp
                                                   )
 质押式回购加权平均利率                            
 其中:隔夜                  2.7345     2.6923     +4.22
     七天                   2.8761     2.8706     +0.55
     14天                   3.9706     3.8380    +13.26
 上海证交所质押式回购利率                              
 其中:隔夜                  4.0750     3.6450    +43.00
     七天                   4.4050     4.1750    +23.00
     14天                   4.6000     4.4550    +14.50
 回购定盘利率                                          
 其中:隔夜                  2.7500     2.7000     +5.00
     七天                   3.4400     3.2000    +24.00
     14天                   4.0500     3.8500    +20.00
                                                
 Shibor                                                
 其中:隔夜                  2.7260     2.6880     +3.80
     七天                   2.8300     2.8180     +1.20
     三个月                 4.7990     4.7992     -0.02
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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