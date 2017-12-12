中国货币市场：资金紧平衡机构心态暂稳，小农商和非银融资难度增加

路透上海12月12日 - 中国央行公开市场连续小规模净投放，但缴税期来临前银行间市 场周二资金面仍呈紧平衡，主要银行类机构在经过多方询价后基本可轧平头寸，目前心态暂 稳。相对来说，规模小的农商行和券商等非银机构，可获资金供给不多，融资难度较上日稍 增。 上海一银行交易员表示，资金“供给不算多，(主要银行机构)询一询多数都能平，一些 小的农商和非银可能有点困难。” 央行公开市场今日进行了1,500亿元人民币逆回购操作，单日净投放400亿；上日净投放 规模为200亿元。 上海一券商交易员指出，早盘隔夜和七天资金供给都不多，其中隔夜尤甚，七天期报价 则从上日不足4%涨至4.3%附近。 同业存单方面，除全国性银行外，其他发行人各期限存单发行利率基本在5%以上。货币 网最新发行情况显示，AAA评级的地方性银行发行人一个月存单利率在5.15%-5.20%左右居多 。 根据国家税务总局的办税日历，12月份申报缴纳增值税、消费税、所得税等税费种，申 报纳税的最后期限为12月15日(周五)。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:03 今日(%) 上日(%) 变动(bp ) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.7345 2.6923 +4.22 七天 2.8761 2.8706 +0.55 14天 3.9706 3.8380 +13.26 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.0750 3.6450 +43.00 七天 4.4050 4.1750 +23.00 14天 4.6000 4.4550 +14.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.7500 2.7000 +5.00 七天 3.4400 3.2000 +24.00 14天 4.0500 3.8500 +20.00 Shibor 其中:隔夜 2.7260 2.6880 +3.80 七天 2.8300 2.8180 +1.20 三个月 4.7990 4.7992 -0.02 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)