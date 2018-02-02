中国货币市场：资金继续宽松跨月价格亦跌，同业存单供需两旺

路透上海2月2日 - 中国银行间市场周五资金面继续宽松，CRA(临时准备金动用安排)启 动以来，货币市场融出整体充裕，跨月亦不难借且价格也下跌。虽然春节提现高峰未至且公 开市场连续回笼，交易员对春节前流动性预期较为乐观；资金面走暖亦催热同业存单需求， 近两日发行规模较1月末明显上升。 “今天21天押信用4.2%，比前几天便宜了60-80个bp吧，”北京一基金交易员亦称。 “资金已经松成狗了；感觉这个世界已经快没有借钱的了，平时借钱的小伙伴，还没上 班头寸就能平了，”上海一基金交易员称。 他表示，目前跨春节期限压力也不大，21天回购利率也不过在4%左右，本周已回落几十 个bp。只是预计接下来随着春节前现金走款增多，假期前资金面最终预计会收紧一些，并且 近期不少银行同业存单发行量增多，中长期流动性可能还是有缺口。 华南一银行交易员认为，下周提现走款料步入高峰，但央行对春节前资金面还是呵护态 度，总体还是会有保障的；下周国库现金定存招标也可以缓解走款冲击。 上述银行交易员并表示，近期非银机构资金也十分充裕，对同业存单和短债有较强买需 ，银行可能顺势加码发行规模补充中长期流动性，“目前三个月以内的需求都很好，利率也 是在降的；不过春节后乃至更长期的资金面就比较危险了，CRA到期后，收起来还是很快的 ”。 中国央行周五公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收逆回购到期、现金 投放等因素影响，今日不开展公开市场操作。据此计算，本周将净回笼7,600亿元人民币， 单周回收资金规模创下近两年新高。 中国财政部和央行周四公告，将于下周三(7日)进行中央国库现金管理商业银行定期存 款招投标，操作量1,200亿元人民币，期限三个月（91天）。2月有一期1,200亿元的中央国 库现金定存将到期，与此次招标规模等量，不过到期日为2月23日。 为满足春节提现产生的临时流动性需求，央行建立了“临时准备金动用安排”(CRA)工 具，现金投放占比较高的全国性商业银行可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金， 使用期限30天。央行本周一至周三在公开市场业务交易公告中提及，金融机构已有序动用CR A。 中国今年农历春节假期为2月15日至2月21日。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间 11:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.5010 2.4782 +2.28 七天 2.7344 2.7250 +0.94 14天 3.8833 3.8698 +1.35 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.8800 2.7850 +9.50 七天 3.0500 3.1300 -8.00 14天 3.9650 3.9850 -2.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.5200 2.5000 +2.00 七天 2.8000 2.8500 -5.00 14天 3.9000 3.9000 0.00 Shibor 其中:隔夜 2.5173 2.5154 +0.19 七天 2.7880 2.7925 -0.45 三个月 4.7278 4.7276 +0.02 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)