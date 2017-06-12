中国货币市场：资金续偏松短期存单价格略回落，官媒表态缓和半年末预期

路透上海6月12日 - 中国银行间市场周一主要质押式回购利率续回落，资金维持稳中偏 松状态。交易人士表示，早间机构出资心态一度显谨慎，但大行稳定供给驰援下，流动性格 局仍属平稳；虽半年末近MPA考核等仍添疑虑，但周末官媒表态“不必慌张”，流动性不紧 不松也一定程度助稳情绪。 他们并透露，今日短期同业存单价格稍有回落，惟幅度有限，而未来中下旬月度缴税及 本周国库现金、MLF到期等因素还将抽离流动性,还需继续关注接下来资金面变化。 “早盘略微有点点紧，后来就好啦，大行供给还是可以的，周末不是集中发声明了么， 估计央妈也怕实际没啥事但大家情绪太紧张。”华北一银行交易员表示。 他并表示，今天公开市场也没多投放，不过今天三个月期同业存单价格略微下了一些， 上周在5%，现在能到4.95%,虽然下行幅度不算大，但是可能机构压力也在慢慢部分释放。 中国官方媒体--新华社周日报导称，央行过去一周公开市场操作充分释放出稳定市场预 期的政策信号，大可不必慌张，但维护流动性基本稳定并不意味着从此货币政策就会“大放 水”，今年的货币政策是稳健中性，即不紧不松。 央行公开市场今日进行总额400亿元人民币的逆回购操作，据此计算，今日逆回购操作 量完全对冲到期量。据路透统计，本周公开市场共有2,100亿元逆回购到期； 此外周五（16日）有2,070亿元MLF到期，周四（15日）还有600亿元三个月期国库现金定期 存款到期。 上海一银行交易员认为，半年末MPA考核也有压力，但是不同于往年的是，今年金融监 管推进的大背景下，大家都会提早做准备，也会在各项指标合规性方面比往年更为重视。 对于跨季资金方面，上述交易员并认为，跨季资金整体仍供给偏少，大行的供给感觉 没有上周多了，不过仍可以看到部分基金类的非银机构在5%以上高价融出。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:24 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.8109 2.8315 -2.06 七天 2.8436 2.9136 -7.00 14天 3.8883 3.9081 -1.98 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.0000 2.9050 +9.50 七天 3.3950 3.3800 +1.50 14天 3.7900 3.6950 +9.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8300 2.8500 -2.00 七天 3.4400 3.4000 +4.00 14天 3.9000 3.9200 -2.00 Shibor 其中:隔夜 2.8302 2.8275 +0.27 七天 2.8968 2.8949 +0.19 三个月 4.7763 4.7555 +2.08 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳； 审校 林高丽)