中国货币市场：资金续宽松回购利率降幅明显，春节前流动性预期稳定

路透上海1月3日 - 中国银行间市场周三资金面延续宽松，年初成交向隔夜、七天集中，且需求不大，资金价格继续回落。交易员表示，央行即将实施的普惠金融定向降准和上周推出的临时准备金动用安排，均有助改善年初至春节期间的流动性预期，资金面整体趋缓。 今日早盘存款类机构口径的隔夜回购加权平均利率已跌至2.52%附近，比上日的加权平均利率2.5891%低约7个bp（基点），甚至低于2.55%的开盘价；七天加权利率在2.70%左右，虽高于开盘价2.65%，但还是明显低于上日的加权利率2.7655%。 “价格都很便宜，而且年初可能需求不大，之前有些机构借的跨年还没到期，”上海一银行交易员说。 北京一基金交易员指出，非银押信用还是要加点，但是资金价格都可以接受，“借的七天3.4%，不算太高。” 中国央行周三公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，今日不开展公开市场操作。这是央行连续第八日暂停操作；据此计算，公开市场单日净回笼900亿元。连八日累计净回笼规模则为7,500亿元。 央行12月中旬曾称，预计2017年12月财政因素将净供给流动性超过1万亿元，2018年初普惠金融降准措施落地将释放长期流动性3,000亿元左右，总的来看银行体系跨年、跨春节流动性供应是有保障的。 上述上海一银行交易员称，2017年末时点考核压力过后，财政投放的宽松效应已经显现。不过普惠金融定向降准对年末指标数据的收集和考核较为复杂，预计到2月份才能实施，“很多数据还没出来。” 中国央行2017年9月30日宣布，决定对普惠金融实施定向降准政策，从2018年起实施。对于普惠金融贷款余额或增量占比达1.5%的商业银行，可降准0.5个百分点；占比达到10%的银行，可在第一档基础上再下调1个百分点。 参考2017年初，央行亦于2月份根据2016年度金融机构信贷支农支小情况实施了定向降准例行考核，准备金率动态调整于2017年2月27日实施。 此外，央行推出“临时准备金动用安排”有助于缓解1月、2月缴税缴准及春节需求叠加的压力，也令市场对春节前流动性的预期有所改善。上述银行交易员称，今年流动性整体预计还是中性偏紧，但春节前有临时降准保障应该问题不大，“幅度不小而且比较灵活，比公开市场逆回购还便宜”。 中国央行上周五公告，为满足春节前商业银行因现金大量投放而产生的临时流动性需求，决定建立“临时准备金动用安排”。在现金投放中占比较高的全国性商业银行在春节期间存在临时流动性缺口时，可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金，使用期限为30天。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间 11:42 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.5249 2.5891 -6.42 七天 2.7066 2.7655 -5.89 14天 3.5102 3.8500 -33.98 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.5600 6.0100 -145.00 七天 4.1700 4.4150 -24.50 14天 4.1500 4.2300 -8.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.5500 2.6200 -7.00 七天 2.9000 2.8800 +2.00 14天 3.6000 3.8000 -20.00 Shibor 其中:隔夜 2.5635 2.6570 -9.35 七天 2.7850 2.8390 -5.40 三个月 4.7300 4.8040 -7.40 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)