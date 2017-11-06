中国货币市场：资金续松供给未见收敛，月初压力小逆回购仍暂停

路透上海11月6日 - 上周央行超额续做MLF(中期借贷便利)后，中国银行间市场周一资金面维持宽松，央 行公开市场稍早虽净回笼1,600亿元，资金供给暂未见收敛，隔夜品种减点成交仍然不少。交易员表示，月初 短期资金面压力不大，后续则需观察公开市场回笼情况。 上海一券商交易员称，早盘资金整体还是宽松，“X-REPO(匿名质押式回购交易系统)上股份制、政策性银 行都出蛮多的，隔夜价格还是比开盘2.55%的低，只不过没上周五有出现2.30%之类的减点得那么厉害。” 她表示，上旬流动性本来就压力小，央行上周五超额续做MLF后，直至下周才有下一批MLF到期，短期内资 金面受到较强支撑。不过公开市场或继续停做逆回购，随着回笼累积，后半周资金情况还要观察。 中国央行周一公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，今 日不开展公开市场操作。据此计算，单日将净回笼1,600亿元人民币；本周逆回购到期量共6,900亿元。 中国央行上周五进行4,040亿元中期借贷便利(MLF)，期限一年，利率持平于3.20%。11月共有3,960亿元ML F到期，上周五已到期2,070亿元，11月12日、16日分别还有665亿元、1,225亿元。 上述交易员并提到，除MLF继续超额续做，此前央行此前推出63天期逆回购期限等，也令中长期流动性操 作工具丰富，市场对于跨年资金面预期暂时也还算平稳。 周一上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)一个月以内期限利率均跌，隔夜利率跌幅达到6.52个bp；三个月至 一年期利率上涨但涨幅有限。 以下为主要货币市场利率报价 北京时间 12:22 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.4643 2.5084 -4.41 七天 2.7275 2.7387 -1.12 14天 3.6145 3.7450 -13.05 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.9500 2.9550 -0.50 七天 3.2550 3.3800 -12.50 14天 3.5650 3.5900 -2.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.4900 2.5500 -6.00 七天 2.9000 2.8600 +4.00 14天 3.6000 3.7000 -10.00 Shibor 其中:隔夜 2.5120 2.5772 -6.52 七天 2.7970 2.8249 -2.79 三个月 4.4294 4.4217 +0.77 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)