FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
中国货币市场：资金续松供给未见收敛，月初压力小逆回购仍暂停
频道
专题
美国总统特朗普称赞美韩之间的合作 誓言解决贸易问题
特朗普亚洲行
美国总统特朗普称赞美韩之间的合作 誓言解决贸易问题
小米进军西班牙 重启全球业务雄心
中国财经
小米进军西班牙 重启全球业务雄心
独家：外资银行卡公司进军中国遭遇合资阻碍--消息
深度分析
独家：外资银行卡公司进军中国遭遇合资阻碍--消息
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月6日 / 凌晨4点47分 / 1 天前

中国货币市场：资金续松供给未见收敛，月初压力小逆回购仍暂停

2 分钟阅读

    路透上海11月6日 - 上周央行超额续做MLF(中期借贷便利)后，中国银行间市场周一资金面维持宽松，央
行公开市场稍早虽净回笼1,600亿元，资金供给暂未见收敛，隔夜品种减点成交仍然不少。交易员表示，月初
短期资金面压力不大，后续则需观察公开市场回笼情况。
    
    上海一券商交易员称，早盘资金整体还是宽松，“X-REPO(匿名质押式回购交易系统)上股份制、政策性银
行都出蛮多的，隔夜价格还是比开盘2.55%的低，只不过没上周五有出现2.30%之类的减点得那么厉害。”
    
    她表示，上旬流动性本来就压力小，央行上周五超额续做MLF后，直至下周才有下一批MLF到期，短期内资
金面受到较强支撑。不过公开市场或继续停做逆回购，随着回笼累积，后半周资金情况还要观察。
    
    中国央行周一公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，今
日不开展公开市场操作。据此计算，单日将净回笼1,600亿元人民币；本周逆回购到期量共6,900亿元。
    
    中国央行上周五进行4,040亿元中期借贷便利(MLF)，期限一年，利率持平于3.20%。11月共有3,960亿元ML
F到期，上周五已到期2,070亿元，11月12日、16日分别还有665亿元、1,225亿元。
    
    上述交易员并提到，除MLF继续超额续做，此前央行此前推出63天期逆回购期限等，也令中长期流动性操
作工具丰富，市场对于跨年资金面预期暂时也还算平稳。
       
    周一上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)一个月以内期限利率均跌，隔夜利率跌幅达到6.52个bp；三个月至
一年期利率上涨但涨幅有限。

    以下为主要货币市场利率报价
 北京时间 12:22                    今日(%)   上日(%)  变动(bp)
                                                      
 质押式回购加权平均利率                                       
  其中:隔夜                          2.4643   2.5084     -4.41
      七天                           2.7275   2.7387     -1.12
      14天                           3.6145   3.7450    -13.05
 上海证交所质押式回购利率                                     
  其中:隔夜                          2.9500   2.9550     -0.50
      七天                           3.2550   3.3800    -12.50
      14天                           3.5650   3.5900     -2.50
 回购定盘利率                                                 
  其中:隔夜                          2.4900   2.5500     -6.00
      七天                           2.9000   2.8600     +4.00
      14天                           3.6000   3.7000    -10.00
 Shibor                                                       
  其中:隔夜                          2.5120   2.5772     -6.52
      七天                           2.7970   2.8249     -2.79
      三个月                         4.4294   4.4217     +0.77
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below