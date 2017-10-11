中国货币市场：资金转松隔夜多减点融出，非银机构拆借价格亦明显回落

路透上海10月11日 - 中国银行间市场周三资金面明显转松，主要回购利率多继续大幅 走低。交易人士表示，早间场内资金供给较为充裕，多数存款类机构一早便轧平头寸，随后 隔夜资金开始不同程度减点融出；非银类机构拆借难度亦较前几日明显下降，拆借价格也从 高位回落。 他们并认为，周内看料资金面暂时无恙，MLF到期续做问题也应该不大，但本月下旬缴 税为季度缴税料将对流动性产生一定冲击，不过预计央行仍会相机辅助。 “感觉特别松，隔夜现在都开始减点了，有2.65%的价格，七天也差不多加权能借到，就 是不知道这种好日子能持续多久啊，”上海一银行交易员称，本周内资金面应该没什么问题 ，而且随着国庆假期现金回流，流动性应该会越来越好。 央行公开市场今日将进行总额200亿元人民币的逆回购操作，仍为七天期品种。据此计 算，公开市场连续第二日操作量完全对冲到期量。 上海一基金交易员表示，节前因有月末财政投放，资金面也没有太过紧张，而节后第一 天可能受资金集中到期影响，所以大家心态都有点慌，央行本周一也“虚晃一枪”暂停操作 ，随后逆回购马上就出手援助，其实资金总量应该还是很高的，现在松下来也算正常。 “下周主要有MLF到期，应该会续做，问题不大，”她称，10月因月初国庆假期，缴税时 点也相应延后了，预计资金面收紧效应显现至少也得到23号左右。 市场人士周一透露，中国央行已就本月将到期的MLF续做进行询量，有望在本周五（13 日）操作；本次央行可能还会通过一次操作续做全月到期的MLF。 “一早就借齐了，隔夜都是加权借的，没赶上减点好时光啊，”华北一券商交易员表示 ，七天拆借价格也回落到3.8%-4%的位置，预计下午资金将会更为宽松。 据路透统计，本月共有三笔MLF到期，总额4,395亿元人民币；其中周五到期量为840亿 元，下周二（17日）和下周三（18日）分别有1,280亿元和2,275亿元到期。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:53 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.7234 2.7412 -1.78 七天 2.8763 3.0099 -13.36 14天 4.2207 4.3462 -12.55 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.9800 5.5600 -158.00 七天 4.0000 4.9350 -93.50 14天 4.0900 4.7650 -67.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.7500 2.7500 +0.00 七天 3.4400 3.4400 +0.00 14天 4.3000 4.5000 -20.00 Shibor 其中:隔夜 2.7410 2.7380 +0.30 七天 2.9247 2.9390 -1.43 三个月 4.3555 4.3541 +0.14 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳； 审校 林高丽)