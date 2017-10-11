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中国货币市场：资金转松隔夜多减点融出，非银机构拆借价格亦明显回落
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2017年10月11日 / 凌晨4点12分 / 10 天内

中国货币市场：资金转松隔夜多减点融出，非银机构拆借价格亦明显回落

3 分钟阅读

    路透上海10月11日 - 中国银行间市场周三资金面明显转松，主要回购利率多继续大幅
走低。交易人士表示，早间场内资金供给较为充裕，多数存款类机构一早便轧平头寸，随后
隔夜资金开始不同程度减点融出；非银类机构拆借难度亦较前几日明显下降，拆借价格也从
高位回落。
    
    他们并认为，周内看料资金面暂时无恙，MLF到期续做问题也应该不大，但本月下旬缴
税为季度缴税料将对流动性产生一定冲击，不过预计央行仍会相机辅助。     
    
   “感觉特别松，隔夜现在都开始减点了，有2.65%的价格，七天也差不多加权能借到，就
是不知道这种好日子能持续多久啊，”上海一银行交易员称，本周内资金面应该没什么问题
，而且随着国庆假期现金回流，流动性应该会越来越好。    
        
    央行公开市场今日将进行总额200亿元人民币的逆回购操作，仍为七天期品种。据此计
算，公开市场连续第二日操作量完全对冲到期量。
    
    上海一基金交易员表示，节前因有月末财政投放，资金面也没有太过紧张，而节后第一
天可能受资金集中到期影响，所以大家心态都有点慌，央行本周一也“虚晃一枪”暂停操作
，随后逆回购马上就出手援助，其实资金总量应该还是很高的，现在松下来也算正常。
    
   “下周主要有MLF到期，应该会续做，问题不大，”她称，10月因月初国庆假期，缴税时
点也相应延后了，预计资金面收紧效应显现至少也得到23号左右。
    
    市场人士周一透露，中国央行已就本月将到期的MLF续做进行询量，有望在本周五（13
日）操作；本次央行可能还会通过一次操作续做全月到期的MLF。
    
    “一早就借齐了，隔夜都是加权借的，没赶上减点好时光啊，”华北一券商交易员表示
，七天拆借价格也回落到3.8%-4%的位置，预计下午资金将会更为宽松。
    
    据路透统计，本月共有三笔MLF到期，总额4,395亿元人民币；其中周五到期量为840亿
元，下周二（17日）和下周三（18日）分别有1,280亿元和2,275亿元到期。 
            
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:53                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.7234     2.7412      -1.78
      七天                     2.8763     3.0099     -13.36
                                                  
      14天                     4.2207     4.3462     -12.55
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    3.9800     5.5600    -158.00
                                                  
      七天                     4.0000     4.9350     -93.50
                                                  
      14天                     4.0900     4.7650     -67.50
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.7500     2.7500      +0.00
                                                  
      七天                     3.4400     3.4400      +0.00
                                                  
      14天                     4.3000     4.5000     -20.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.7410     2.7380      +0.30
                                                  
       七天                    2.9247     2.9390      -1.43
                                                  
       三个月                  4.3555     4.3541      +0.14
                                                  
    
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吴芳； 审校 林高丽)

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