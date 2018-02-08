中国货币市场：资金面宽松未改，央行连续净回笼无碍跨节流动性平稳

路透北京2月8日 - 中国银行间市场周四资金面仍然宽裕。交易员称，虽然央行公开市 场连续零操作回笼资金已超万亿，但流动性局面仍未有趋紧迹象；场内资金供给虽不见泛滥 ，但仍能充分满足需求，跨春节资金面无忧。 华东一银行交易员说，“还是挺松的，说不上像前几天那么那么的多，但满足需求绰绰 有余，安心过年吧。” 她并表示，央行持续暂停操作回笼规模过万亿，虽然面临春节提现需求，不过在CRA（ 临时准备金动用安排）助力下，资金面并未出现明显收紧的迹象。 中国央行周四公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收现金投放等因素的 影响，今日不开展公开市场操作。这是央行公开市场连续第11个交易日暂停操作，今日亦无 逆回购到期。 华北一券商交易员亦称，“平头寸没任何难度，各期限都能满足，跨年（春节）资金利 率也很稳，大家目前情绪比较乐观，就是不知道年后（会不会紧）。” 北京一券商交易员表示，春节后随着CRA的陆续到期，外加当前公开市场净回笼累积效 应的显现，预计届时流动性将迎来适度收敛，“不过（央行工作会议）不也说了嘛，稳定还 是主基调。” 央行今年工作会议提到的主要任务中，第一大任务即是保持货币政策稳健中性，综合运 用多种货币政策工具，保持银行体系流动性合理稳定。 中国今年农历春节假期为2月15日至2月21日。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:55 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.5583 2.5617 -0.34 七天 2.8830 2.7145 +16.85 14天 3.8731 3.9900 -11.69 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.4600 3.1800 +28.00 七天 4.2900 4.2150 +7.50 14天 4.1950 4.2100 -1.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.5700 2.5700 +0.00 七天 2.9000 2.7200 +18.00 14天 3.9200 4.0000 -8.00 Shibor 其中:隔夜 2.5720 2.5710 +0.10 七天 2.9040 2.7710 +13.30 三个月 4.6960 4.7070 -1.10 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)