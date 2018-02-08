FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#比特币
#美俄关系
#路透调查
#半岛局势
#狗年展望
#图片精选
#亚洲
February 8, 2018 / 4:05 AM / 2 days ago

中国货币市场：资金面宽松未改，央行连续净回笼无碍跨节流动性平稳

3 分钟阅读

    路透北京2月8日 - 中国银行间市场周四资金面仍然宽裕。交易员称，虽然央行公开市
场连续零操作回笼资金已超万亿，但流动性局面仍未有趋紧迹象；场内资金供给虽不见泛滥
，但仍能充分满足需求，跨春节资金面无忧。
    
    华东一银行交易员说，“还是挺松的，说不上像前几天那么那么的多，但满足需求绰绰
有余，安心过年吧。”
    
    她并表示，央行持续暂停操作回笼规模过万亿，虽然面临春节提现需求，不过在CRA（
临时准备金动用安排）助力下，资金面并未出现明显收紧的迹象。
    
    中国央行周四公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收现金投放等因素的
影响，今日不开展公开市场操作。这是央行公开市场连续第11个交易日暂停操作，今日亦无
逆回购到期。
    
    华北一券商交易员亦称，“平头寸没任何难度，各期限都能满足，跨年（春节）资金利
率也很稳，大家目前情绪比较乐观，就是不知道年后（会不会紧）。”
    
    北京一券商交易员表示，春节后随着CRA的陆续到期，外加当前公开市场净回笼累积效
应的显现，预计届时流动性将迎来适度收敛，“不过（央行工作会议）不也说了嘛，稳定还
是主基调。”
    
    央行今年工作会议提到的主要任务中，第一大任务即是保持货币政策稳健中性，综合运
用多种货币政策工具，保持银行体系流动性合理稳定。
                     
    中国今年农历春节假期为2月15日至2月21日。
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:55                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.5583     2.5617      -0.34
      七天                     2.8830     2.7145     +16.85
                                                  
      14天                     3.8731     3.9900     -11.69
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    3.4600     3.1800     +28.00
                                                  
      七天                     4.2900     4.2150      +7.50
                                                  
      14天                     4.1950     4.2100      -1.50
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.5700     2.5700      +0.00
                                                  
      七天                     2.9000     2.7200     +18.00
                                                  
      14天                     3.9200     4.0000      -8.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.5720     2.5710      +0.10
                                                  
       七天                    2.9040     2.7710     +13.30
                                                  
       三个月                  4.6960     4.7070      -1.10
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below