中国货币市场：资金面平稳公开市场仅对冲到期，短期流动性压力应不大

路透上海8月8日 - 中国银行间市场周二早盘资金面较为平稳。交易员称，今日公开市 场逆回购完全对冲到期，继续彰显央行不松不紧的调控态度；市场机构虽有谨慎心态，但整 体流动性预期仍属平稳。 “资金还好，我们挺早就已经平了，最近应该不会波动太大，”华北一银行交易员称。 “一点点紧，中性吧，”上海一银行交易员称，早盘隔夜、七天略显紧张，但整体问题 不大。 他认为，8月资金面扰动因素不多，月中MLF(中期借贷便利)应该也会续，银行间流动性 预计还是保持稳定，“主要是央妈要维持不松不紧的货币政策的态度比较明确”。 中国央行公开市场周二进行总额1,400亿元人民币的逆回购操作，其中七天期700亿元， 14天期700亿元。据此计算，单日投放量完全对冲到期量，结束此前连续三天净回笼。 另据路透统计，下周二(15日)还将有2,875亿元的MLF到期。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间 11:37 今日(%) 上日(%) 变动(bp ) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.7848 2.7450 +3.98 七天 2.8169 2.7838 +3.31 14天 3.7086 3.5505 +15.81 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.0650 2.9950 +7.00 七天 3.3950 3.3400 +5.50 14天 3.5450 3.4450 +10.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8000 2.7500 +5.00 七天 3.4400 3.2000 +24.00 14天 3.7100 3.6000 +11.00 Shibor 其中:隔夜 2.7840 2.7360 +4.80 七天 2.8710 2.8650 +0.60 三个月 4.2735 4.2733 +0.02 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)