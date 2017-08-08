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6 天前
中国货币市场：资金面平稳公开市场仅对冲到期，短期流动性压力应不大
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2017年8月8日 / 凌晨3点59分 / 6 天前

中国货币市场：资金面平稳公开市场仅对冲到期，短期流动性压力应不大

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透上海8月8日 - 中国银行间市场周二早盘资金面较为平稳。交易员称，今日公开市
场逆回购完全对冲到期，继续彰显央行不松不紧的调控态度；市场机构虽有谨慎心态，但整
体流动性预期仍属平稳。
    
    “资金还好，我们挺早就已经平了，最近应该不会波动太大，”华北一银行交易员称。
    
    “一点点紧，中性吧，”上海一银行交易员称，早盘隔夜、七天略显紧张，但整体问题
不大。
    
    他认为，8月资金面扰动因素不多，月中MLF(中期借贷便利)应该也会续，银行间流动性
预计还是保持稳定，“主要是央妈要维持不松不紧的货币政策的态度比较明确”。
    
    中国央行公开市场周二进行总额1,400亿元人民币的逆回购操作，其中七天期700亿元，
14天期700亿元。据此计算，单日投放量完全对冲到期量，结束此前连续三天净回笼。
    
    另据路透统计，下周二(15日)还将有2,875亿元的MLF到期。
        
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间 11:37                   今日(%)   上日(%)  变动(bp
                                                     ) 
 质押式回购加权平均利率                                     
  其中:隔夜                         2.7848   2.7450    +3.98
      七天                          2.8169   2.7838    +3.31
      14天                          3.7086   3.5505   +15.81
 上海证交所质押式回购利率                                   
  其中:隔夜                         3.0650   2.9950    +7.00
      七天                          3.3950   3.3400    +5.50
      14天                          3.5450   3.4450   +10.00
 回购定盘利率                                               
  其中:隔夜                         2.8000   2.7500    +5.00
      七天                          3.4400   3.2000   +24.00
      14天                          3.7100   3.6000   +11.00
 Shibor                                                     
  其中:隔夜                         2.7840   2.7360    +4.80
      七天                          2.8710   2.8650    +0.60
      三个月                        4.2735   4.2733    +0.02
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

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